BKP: “DAÜ'yü Kaos’a Soktular”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, hükümeti “siyasi müdahalelerde bulunarak DAÜ’yü kaosa sokmakla” suçladı.

Korkmazhan yazılı açıklamasında, hükümetten, “elini üniversiteden çekmesini ve demokratik, özerk bir DAÜ Yasası için bir an önce çalışma başlatılmasını” talep etti.

Eski Rektör Abdullah Öztoprak’ın DAÜ’de oluşturduğunu iddia ettiği “baskı düzeni ve antidemokratik uygulamaları” benimsemedikleri gibi hükümetin “siyasi müdahalede bulunarak rektör ataması yapmasını da doğru bulmadıklarını” kaydeden Korkmazhan, “Yanlışı, yanlış ile düzeltemezsiniz” dedi.

Korkmazhan, DAÜ’nün kaostan çıkması için demokratik ve özerk DAÜ’yü öngören yeni bir yasanın şart olduğunu belirterek, yeni DAÜ yasası için en geniş demokratik tartışma ortamının yaratılmasını ve yasanın biran önce Meclis’e sevk edilmesini talep etti.

DAÜ Üniversite Öncesi Kurumları’nın devrini araştıran Meclis Komitesi raporunun, “halkın malının yasadışı bir şekilde peşkeş çekildiğini açıkça ortaya koyduğunu” da belirten Korkmazhan, bundan sonra yasal sürecin başlatılarak sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini kaydetti.