BKP, Daü Konusunda Komite Raporunun Gereğinin Yapılmasını İstedi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, hükümetin DAÜ konusunda Meclis Komitesi Raporu’nun gereğini yapmasını ve sorumlular hakkında yasal süreci başlatmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Korkmazhan, hükümetin DAÜ’deki “kaos ortamını” çözmek yerine daha da büyüttüğünü savundu. Korkamhan, “Demokratik ve özerk bir DAÜ için gereken yasal düzenlemeyi yapmak yerine, rektörün hükümetin talimatı ile VYK tarafından atanmasını sağlamak için Meclis’e yasa önerisi sundular” dedi.

Korkmazhan, hükümetin DAÜ Yasası’nda değişiklik yaparak, akademik yönetimi by-pas etmeyi ve rektörü bir bürokrat ataması yapar gibi atamayı hedeflediğini ileri sürerek, DAÜ’nün siyasiler tarafından yönetilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.