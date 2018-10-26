BKP: “Dağ fare doğurdu”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, koalisyon hükümetini oluşturan partilerin; “topluma birçok reform vaat ettiğini” ancak gelinen aşamada hükümetin icraatlarına ancak “dağ fare doğurdu” diyebileceklerini savundu.

İzcan yazılı açıklamasında, CTP, DP, HP, TDP koalisyon hükümetinin, ülkede kaçak yaşamın önüne geçecek, ülkeye giriş çıkışları kontrol altına alacak tedbirleri alabilecek iradeyi göstermekten uzak olduğunu öne sürdü.

İzcan, ülkede “hırsızlık, gasp, kumar, fuhuş, uyuşturucu ticareti, taciz ve tecavüzden ibaret yaşamak zorunda bırakıldıklarını savunarak, bunun ülkeyi yönetenlerin utancı olduğunu kaydetti.

“Nüfusu belli olmayan bir ülkede, sorunları çözmek mümkün değildir” diyen İzcan, şöyle devam etti:

“Sağlık, eğitim, güvenlik gibi temel ihtiyaçlar, ülkelerin nüfuslarına göre planlanır. Bütçeden bu hizmetlere ihtiyaç doğrultusunda pay ayrılır. Ülkede kaç kişinin yaşadığı bilinmez ve kontrolsüz bir nüfus artışı varsa, sorunları çözmemiz mümkün değildir. BKP, emekçilerin sömürülmesi ve insanlık dışı koşullarda yaşatılmasını kabul etmemektedir.”

