BKP: “Cumhurbaşkanı Akıncı Halk Ve Meclis Dışındaki Partileri De Bilgilendirmelidir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, Meclis dışında bulunan siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve halkı da Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgi vermeye çağırdı.

Sonüstün yazılı açıklamasında, “Ülke, Meclis içindeki partilerden ibaret değildir” diyerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, toplumun önemli bir kesimini temsil eden örgütleri yok saydığını iddia etti, bunun kabul edilmez olduğunu kaydetti.

“Türkiye’deki hükümetin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı yok farz ettiğini ve direkt Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşmeler sürdürdüğünü” savunan ve bunun yeni stratejik planların habercisi olduğunu öne süren Sonüstün, “Kıbrıs Türk toplumunun devre dışı bırakılarak yeni oldu bittiler yaratılmasına fırsat verilmemelidir” dedi.

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, “gevşek federasyon” tezini ortaya attığına dikkat çeken BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, muhtemelen, Türkiye hükümetiyle konunun görüşüldüğü ve perde gerisinde birtakım gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yürüttüğü görüşme sürecini berhava edecek yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

