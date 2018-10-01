BKP: “Cinayetler, Ülkenin Güvensiz Ve Yaşanmaz Hale Dönüştüğünün Göstergesi”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, işlenen cinayetlerin ülkenin güvensiz ve yaşanmaz bir hale dönüştüğünün açık göstergesi olduğunu savundu.

Sonüstün, dünkü cinayet üzerine yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl gerçekleşen 8’inci cinayet, ülkenin güvensiz ve yaşanmaz bir hale dönüştüğünün açık göstergesi olduğunu belirtti.

Ülkeye girişlerin denetim altına alınması, kimlikle girişin kaldırılması ve kaçak yaşamın önlenmesi için çalışma başlatılması çağrısında bulunan Sonüstün, “Kıbrıs’ın kuzeyinin uluslararası hukukun dışında bir yer olması ve yaşanan nüfus patlaması, suç odaklarının burada yuvalanmasına neden olmaktadır” dedi.

Sonüstün, sanatçı Hasan Işık Özgöçmen’in hunharca katledilmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.