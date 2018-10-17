BKP BM Genel Sekreterinin raporunu değerlendirdi

BKP: “İKİ TOPLUM LİDERİNİ, GUTERRES’İN UYARILARINI DİKKATE ALMAYA, KIBRIS SORUNUNU BM PARAMETRELERİ VE GUTERRES BELGESİ TEMELİNDE EN ERKEN ZAMANDA ÇÖZMEYE ÇAĞIRIRIZ”



Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum lideri, Birleşmiş Genel Sekreterinin uyarılarını dikkate almaya ve Kıbrıs sorununun çözümü için olumlu adım atmaya çağırdı.



BKP Parti Meclisi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Kıbrıs raporuyla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, “BKP, Genel Sekreter Guterres’in Kıbrıs’ta çözüm umudunun canlı olduğu, statükonun kabul edilmez olduğu görüşünü ve yeni görüşme sürecinin iyi bir ön hazırlık yapılarak başlaması hedefini selamlamaktadır” denildi.



“İlk defa yeni seçeneklerin de masaya konulabileceğinin, tarafların bu konuda serbest olduğunun vurgulanması, eski süreçlerin aksine yeni görüşme sürecine yeni bir boyut getirmiştir” ifadelerine yer verilen açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin, geçici özel temsilcisi Lute’yi Kıbrıs’a göndereceğini açıklamasının olaya ne kadar ciddi yaklaştığının göstergesi olduğu kaydedildi.





“SONU GELMEYEN MÜZAKERE SÜRECİNİN TERK EDİLDİĞİNİ GÖSTERMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR”



Sonu gelmez görüşme süreçlerinin terk edilmesi ve kısa vadede sonuç alma hedefinin konmasının olumlu yönde atılmış bir adım olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu adım, sonu gelmeyen müzakere sürecinin terk edildiğini göstermesi açısından önemlidir” denildi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Doğu Akdeniz’deki doğal gazın iki toplumun ortak malı olduğunu vurgulaması ve bu çerçevede toplumları iş birliği yapmaya çağırmasının yerinde bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, “BKP gelinen aşamayı ihtiyatlı bir iyimserlikle değerlendirmektedir. BKP Parti Meclisi her iki toplum liderini, Guterres’in uyarılarını dikkate almaya, Kıbrıs sorununu BM Parametreleri ve Guterres belgesi temelinde en erken zamanda çözmeye çağırır ve tarafların karşılı adımlar atmasını talep eder” denildi.

