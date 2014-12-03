BKP Başkanı İzcan, Engelliler Dayanışma Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“İNSAN ODAKLI POLİTİKALAR İÇİN MÜCADELEYE DEVAM”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, 3 Aralık Dünya Engellilerle Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajda tüm engelli yurttaşlar ile dayanışmasını ifade ederek, engelleri aşmak amacıyla insan merkezli ve insan odaklı politikaların hayata geçirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Sosyal ve siyasal sistemin görmezden geldiği engelli bireylerin hayatın her alanında eşitsizliklere ve dışlanmaya maruz bırakıldığını ifade eden İzzet İzcan, engelliliğin kader olmadığını, insan merkezli politikalarla birçok engelin ortadan kaldırılabileceğini kaydetti.

Günlük yaşantıdan toplumsal hayatın her alanında ayrımcılığa uğrayan engelli yurttaşların, kendi başlarına ve onurlu bir şekilde bir hayat yaşamaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemsenmediğini belirten İzcan, engelli bireylerin temel insani ihtiyaçlara ulaşımdan, siyasal, sosyal ve iş hayatına katılımını sağlamaya dönük politikaların hayata geçirilmesinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Mesajında hükümete de çağrıda bulunan İzcan, engelli bireylerin onurlu ve kendilerine yeterli bir yaşam sürdürmeleri için sağlık, eğitim, çevre, kent yaşamı gibi alanlarda gerekli fiziksel ve maddi koşullar düzenlenmesini; mevzuatta ve resmi kayıtlarda yer alan engelli bireylere yönelik muhtaç algısını güçlendiren ‘sakat, özürlü, çürük’ gibi kelimelerin değiştirilmesini istedi.

Engelli istihdam kotalarının güçlendirilmesi ve koruyucu önlemler alınmasını talep eden BKP Genel Başkanı İzcan, işsiz ve çalışamayacak durumdaki engellilere de asgari geçim sağlayabilecekleri bir ücret ödenmesi gerektiğini belirtti.

İzcan, belediyelerin her türlü ulaşım yolunu, devlet dairelerini, kamu kurum ve kuruluşlarını engellilerin de rahatlıkla ulaşabileceği şekilde düzenlemeleri gerektiğini vurguladı.