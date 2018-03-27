BKP, AVRUPA SOL PATİSİ’NİN TOPLANTILARINA KATILDI

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Sol Partisi Yürütme ve Genel Kurul toplantılarına katıldı.



BKP’den verilen bilgiye göre, BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün toplantıda yaptığı konuşmada,

2018 yılı başında Kıbrıs’ın iki tarafında yapılan seçimlerde “NATO ve ayrılık yanlısı güçlerin kazançlı çıktığını, milliyetçiliğin yükselme trendine girdiğini ve bu durum karşısında sol, sosyalist, demokrasi ve barış yanlısı kesimlerin bir araya gelmesinden başka seçenek bulunmadığını” söyledi.



Sonüstün, BKP ve Avrupa Solu’nun halkların kardeşliğini savunmaya ve “Anglo-Amerikan emperyalizmine” karşı mücadele etmeye devam edeceğini söyledi