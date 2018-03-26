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BKP, AKP’NİN SİYASİ ÖRGÜTLENMESİNE KARŞI CİDDİ ÖNLEMLER ALINMASI GEREKTİĞİNİ KAYDETTİ

BKP, AKP’NİN SİYASİ ÖRGÜTLENMESİNE KARŞI CİDDİ ÖNLEMLER ALINMASI GEREKTİĞİNİ KAYDETTİ

26 Mart 2018 Pazartesi 15:26
BKP, AKP’NİN SİYASİ ÖRGÜTLENMESİNE KARŞI CİDDİ ÖNLEMLER ALINMASI GEREKTİĞİNİ KAYDETTİ
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BKP, AKP’NİN SİYASİ ÖRGÜTLENMESİNE KARŞI CİDDİ ÖNLEMLER ALINMASI GEREKTİĞİNİ KAYDETTİ

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Türkiye  Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) Kuzey Kıbrıs’taki siyasi örgütlenmeleri karşısında ciddi önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

BKP  Genel Başkanı İzzet İzcan, “AKP’nin Kuzey Kıbrıs’ta hızlı bir şekilde örgütlenme çabası içerisine girmesinin, Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığını tehdit eder boyutlara ulaştığını” ifade etti.

“AKP’nin genel merkezinden sonra, ilçe binaları da açmaya başlayarak, ‘AK Gençlik’ adı altında örgütlenerek eylemlere başlaması, medya organlarını kullanarak propaganda  faaliyetlerine girişmesi kabul edilemez”  diyen İzcan,  bugün suskun kalanların , yarın ortaya çıkacak demokrasi canavarı  karşısında aciz duruma düşeceklerini iddia etti.

“Hiçbir ülke  başka bir ülkenin siyasi örgütlenmelerinin kendi ülkesinde bu şekilde örgütlenmesine izin vermez” diyen  İzcan,  AKP-MHP ittifakının, Kuzey Kıbrıs’ta  örgütlenmesi karşısında hükümet ve parlamentodaki siyasi partilerin  tutumlarını netleştirerek tavır almaya çağırdı.

Anahtar Kelimeler:
Izzet IzcanAK Gençlik
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