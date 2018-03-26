BKP, AKP’NİN SİYASİ ÖRGÜTLENMESİNE KARŞI CİDDİ ÖNLEMLER ALINMASI GEREKTİĞİNİ KAYDETTİ

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) Kuzey Kıbrıs’taki siyasi örgütlenmeleri karşısında ciddi önlemler alınması gerektiğini kaydetti.



BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “AKP’nin Kuzey Kıbrıs’ta hızlı bir şekilde örgütlenme çabası içerisine girmesinin, Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığını tehdit eder boyutlara ulaştığını” ifade etti.



“AKP’nin genel merkezinden sonra, ilçe binaları da açmaya başlayarak, ‘AK Gençlik’ adı altında örgütlenerek eylemlere başlaması, medya organlarını kullanarak propaganda faaliyetlerine girişmesi kabul edilemez” diyen İzcan, bugün suskun kalanların , yarın ortaya çıkacak demokrasi canavarı karşısında aciz duruma düşeceklerini iddia etti.



“Hiçbir ülke başka bir ülkenin siyasi örgütlenmelerinin kendi ülkesinde bu şekilde örgütlenmesine izin vermez” diyen İzcan, AKP-MHP ittifakının, Kuzey Kıbrıs’ta örgütlenmesi karşısında hükümet ve parlamentodaki siyasi partilerin tutumlarını netleştirerek tavır almaya çağırdı.