Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

BKP, AKEL İle Ortak Çalışma Grubu Oluşturdu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve AKEL, müzakere sürecinin yeniden başlaması ve erken çözüme ulaşılması yönünde ortak çalışma yapmak amacıyla ortak çalışma grubu oluşturdu.

BKP, AKEL İle Ortak Çalışma Grubu Oluşturdu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve AKEL, müzakere sürecinin yeniden başlaması ve erken çözüme ulaşılması yönünde ortak çalışma yapmak amacıyla ortak çalışma grubu oluşturdu.

08 Aralık 2014 Pazartesi 13:54
BKP, AKEL İle Ortak Çalışma Grubu Oluşturdu
banner238

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve AKEL, müzakere sürecinin yeniden başlaması ve erken çözüme ulaşılması yönünde ortak çalışma yapmak amacıyla ortak çalışma grubu oluşturdu.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, BKP ve AKEL heyetleri bugün bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu ve bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. İki partinin kurma kararı aldığı ortak çalışma grubu, önümüzdeki günlerde bir araya gelerek, çalışmalarına başlayacak.

Toplantının ardından BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou ortak basın toplantısı düzenleyerek, iki partinin üzerinde uzlaştıkları ‘Ortak Deklarasyon’u açıkladı.

Kıbrıs konusunda ortak mücadele çağrısı yapılan deklarasyonda, müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye’ye gemilerini geri çekme çağrısı yapıldı. Deklarasyonda ayrıca deniz bölgeleri, doğal kaynaklar ve federal gelirlerin paylaşımının, müzakerelerde liderlerin vardıkları görüş birlikleri çerçevesinde çözülmesi geretiğine vurgu yapıldı.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim