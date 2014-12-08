BKP, AKEL İle Ortak Çalışma Grubu Oluşturdu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve AKEL, müzakere sürecinin yeniden başlaması ve erken çözüme ulaşılması yönünde ortak çalışma yapmak amacıyla ortak çalışma grubu oluşturdu.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, BKP ve AKEL heyetleri bugün bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu ve bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. İki partinin kurma kararı aldığı ortak çalışma grubu, önümüzdeki günlerde bir araya gelerek, çalışmalarına başlayacak.

Toplantının ardından BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou ortak basın toplantısı düzenleyerek, iki partinin üzerinde uzlaştıkları ‘Ortak Deklarasyon’u açıkladı.

Kıbrıs konusunda ortak mücadele çağrısı yapılan deklarasyonda, müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye’ye gemilerini geri çekme çağrısı yapıldı. Deklarasyonda ayrıca deniz bölgeleri, doğal kaynaklar ve federal gelirlerin paylaşımının, müzakerelerde liderlerin vardıkları görüş birlikleri çerçevesinde çözülmesi geretiğine vurgu yapıldı.



