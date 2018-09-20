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BKP Akaryakıt Zammını Eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, akaryakıta yapılan son zammı eleştirdi.

BKP Akaryakıt Zammını Eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, akaryakıta yapılan son zammı eleştirdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:56
BKP Akaryakıt Zammını Eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, akaryakıta yapılan son zammı eleştirdi.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün başta dar gelirli ve emekçiler olmak üzere toplumun her kesiminin daha da fakirleşmesine neden olan ekonomik krizin bedel ve faturasının ödenemeyecek noktaya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son yapılan akaryakıt zammının zaten zor durumda olan dar gelirli insanları açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edeceği kaydedildi.

Türkiye’deki AKP iktidarının yanlış ekonomik politikalar ve dış politikada izlediği siyaset nedeniyle içine düştüğü ekonomik krizin, TL kullanımı ve Ankara’ya olan bağımlılıktan dolayı Kuzey Kıbrıs’a yansımasının çok ağır olduğu ileri sürülen açıklamada, hükümete aciz tutum sergileme eleştirisi yapıldı.

Açıklamada, “Gelir dağılımında adaletin olmadığı bir yapıda, söz konusu dolaylı vergilerin toplanması olduğu zaman elini dar gelirlinin cebine atmaktan çekinmeyen ve kendi ayrıcalıklarından hiç ödün vermeyen bir koalisyon hükümeti ile karşı karşıyayız” ifadeleri kullanıldı.

Yaşanılanların, Kıbrıs sorunun erken çözümünün elzem olduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.

Son Güncelleme: 20.09.2018 14:30
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