BKP Akaryakıt Fiyatları Konusunda Hükümeti Eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan dünyadaki petrol fiyatlarının son 6 ayda yaklaşık yüzde 40 oranında ucuzladığını ancak CTP-BG ile DP-UG hükümetinin bu düşüşü akaryakıt fiyatlarına yansıtmadığını savundu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan BKP Genel Sekreteri Korkmazhan, petrol fiyatlarındaki artışları otomatik olarak fiyatlara yansıtan hükümetin düşüşleri görmezden geldiğini ileri sürerek, hükümeti “fırsatçılıkla” suçladı.

Hükümetin bu farkla bütçe açığını kapatmaya çalıştığını, bunun da hırsızlık olduğunu öne süren BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, hükümete akaryakıttaki düşüşü fiyatlara yansıtma ve hayatı ucuzlatma çağrısı yaptı.