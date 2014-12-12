Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

BKP Akaryakıt Fiyatları Konusunda Hükümeti Eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan dünyadaki petrol fiyatlarının son 6 ayda yaklaşık yüzde 40 oranında ucuzladığını ancak CTP-BG ile DP-UG hükümetinin bu düşüşü akaryakıt fiyatlarına yansıtmadığını savundu.

BKP Akaryakıt Fiyatları Konusunda Hükümeti Eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan dünyadaki petrol fiyatlarının son 6 ayda yaklaşık yüzde 40 oranında ucuzladığını ancak CTP-BG ile DP-UG hükümetinin bu düşüşü akaryakıt fiyatlarına yansıtmadığını savundu.

12 Aralık 2014 Cuma 11:51
BKP Akaryakıt Fiyatları Konusunda Hükümeti Eleştirdi
banner238

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan dünyadaki petrol fiyatlarının son 6 ayda yaklaşık yüzde 40 oranında ucuzladığını ancak CTP-BG ile DP-UG hükümetinin bu düşüşü akaryakıt fiyatlarına yansıtmadığını savundu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan BKP Genel Sekreteri Korkmazhan, petrol fiyatlarındaki artışları otomatik olarak fiyatlara yansıtan hükümetin düşüşleri görmezden geldiğini ileri sürerek, hükümeti “fırsatçılıkla” suçladı.

Hükümetin bu farkla bütçe açığını kapatmaya çalıştığını, bunun da hırsızlık olduğunu öne süren BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, hükümete akaryakıttaki düşüşü fiyatlara yansıtma ve hayatı ucuzlatma çağrısı yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim