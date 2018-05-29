BKP: “Aile İçi Şiddet, Aile Birliğinin Bozulması, Ailelerin Dağılması ve Boşanmaların; Ekonomik, Soyal ve Toplumsal Travmaların Sonucu”



Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), KKTC’de hızla artan aile içi şiddet, aile birliğinin bozulması, ailelerin dağılması ve boşanmaların artmasının; ekonomik, sosyal ve toplumsal travmaların sonucu olduğunu belirtti.



BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter yazılı açıklamasında, Gönyeli’de dün yaşanan vahim olayın, Kıbrıs Türk toplumunun içinde bulunduğu toplumsal çöküntü ve travmanın bir yansıması olduğunu savundu.



Yiğiter, “Yaşananlar karşısında tüm toplum olarak şok olmuş durumdayız. Ancak, olaya bireysel değil toplumsal açıdan bakılmalı, toplumun içinde bulunduğu depresyon ve bunalım haline karşı uzmanlarla birlikte tedbirler alınmalıdır” dedi.