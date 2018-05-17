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Björnsson: “yeşil Hat Tüzüğü’nün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Sürüyor“

AVRUPA KOMİSYONU KIBRIS ÇÖZÜM DESTEK BİRİMİ BAŞKANI KJARTAN BJÖRNSSON BRÜKSEL\'DE GAZETECİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Björnsson: “yeşil Hat Tüzüğü’nün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Sürüyor“

AVRUPA KOMİSYONU KIBRIS ÇÖZÜM DESTEK BİRİMİ BAŞKANI KJARTAN BJÖRNSSON BRÜKSEL\'DE GAZETECİLERİ BİLGİLENDİRDİ

17 Mayıs 2018 Perşembe 08:17
Björnsson: “yeşil Hat Tüzüğü’nün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Sürüyor“

 

AVRUPA KOMİSYONU KIBRIS ÇÖZÜM DESTEK BİRİMİ BAŞKANI KJARTAN BJÖRNSSON BRÜKSEL\'DE GAZETECİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Brüksel 17 Mayıs 18 (.):  Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, adanın kuzeyiyle güneyi arasındaki ticaretin daha da artırılması gerektiğini belirterek, Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kjartan Björnsson, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteci örgütleriyle işbirliği içinde  Brüksel’e getirdiği bir grup Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazeteciye, Komisyon’un Kıbrıs Türkü’nün ekonomik durumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Björnsson, Kıbrıslı Türklere 2011’den beri yılda ortalama 32 milyon Euro gelecek şekilde, toplam 485 milyon Euro’luk yardım yapıldığını belirtti.

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Toplumsal ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmeye, alt yapıyı geliştirmeye, uzlaşı ve sivil toplumu desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Björnsson, AB Mali Yardım Programı ve Yeşil Hat Tüzüğü’nün amacına hizmet etmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Björnsson, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde 2017’de iki ülke arasında 6 milyon Euro’luk ticaret gerçekleştiğini, bu miktarın çok az olduğunu da vurguladı.

Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde yapılan ticaretin çok daha fazla olması gerektiğini kaydeden Björnsson, bunun artırılmasına yönelik çalışmaların ticaret odalarıyla birlikte devam ettiğini kaydetti.

Gıda güvenliğine ilişkin bazı konular bulunduğunu kaydeden Björnsson, AB’ nin gıda güvenliğine büyük önem verdiğini ve herhangi bir risk bulunup bulunmadığını kontrol etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Kjartan Björnsson, bir soru üzerine Kıbrıs Türk toplumunun gelişmesine yönelik yardımın AB üyesi Güney Kıbrıs’a sağlanan destekle hemen hemen aynı olduğunu da söyledi .

(FEZ-GÜL/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber-Fotoğraf: Fezile Öksüz-Özgül Gürkut Mutluyakalı

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