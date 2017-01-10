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10 Ocak 2017 Salı 11:29

BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI’NDA ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar Enstitü Müdürlüğü (TAE) Güzelyurt İstasyonu’nda, “Turunçgillerde Virüslerden Arındırma ve Çeşit Geliştirme Projesi” kapsamında oluşturulan; Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda çalışmalara başlandı.

BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI'NDA ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
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BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI’NDA ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar Enstitü Müdürlüğü (TAE) Güzelyurt İstasyonu’nda, “Turunçgillerde Virüslerden Arındırma ve Çeşit Geliştirme Projesi” kapsamında oluşturulan; Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda çalışmalara başlandı.

TAE’den yapılan açıklamada, “sürgün ucu aşılama” tekniği ile virüslerden arındırılmış turunçgil fidanı üretimi yapılacağı belirtilerek, virüslerden arındırılmış fidan ile üretime başlanmasının meyvecilik açısından büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Virüs ve virüs benzeri hastalıklarla bulaşık ağaçları tedavi edecek bir yöntemin henüz var olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Virüs ve virüs benzeri hastalıklarla infekteli fidanların dikimi ile oluşturulan bahçelerde ilk yıllarında virüs semptomları görülmemesine rağmen ilerleyen yıllarda virüs semptomları ortaya çıkabilmektedir. Bu da üreticilerin zaman ve maddi kayıplara uğramasına yol açacaktır” denildi.

Hastalıkla bulaşık ağaçlardan alınan aşı gözleri ile fidan üretiminin, virüs ve virüs benzeri hastalıkların yayılmasında en büyük rolü oynadığına dikkat çekilen açıklamada, Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda elde edilecek virüslerden ari fidan ve aşı gözeleri ile yaşanabilecek bu sorunların önüne geçileceği vurgulandı.

TURUNÇGİLLERDE ELİZA ANALİZLERİNE BAŞLANDI..

Laboratuvar bünyesinde oluşturulan altyapı sayesinde ‘Eliza’ analizlerine başlandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda ‘citrus tristeza virüs’ ve ‘citrus subborn virüs’ analizleri yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, laboratuvarın, turunçgil virüs analizleri yanında diğer ürünlerin virüs tespit analizlerinin de yapılabileceği bir kapasitede olduğunun altı çizildi.

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