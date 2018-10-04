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Biyologlar Derneği: “Daha İyisini Yapacağız Diye Yola Çıktılar, Göletlerin Etrafındaki Koruma Alanını Kaldırdılar“

Biyologlar Derneği: “Daha İyisini Yapacağız Diye Yola Çıktılar, Göletlerin Etrafındaki Koruma Alanını Kaldırdılar“

04 Ekim 2018 Perşembe 15:29
Biyologlar Derneği: “Daha İyisini Yapacağız Diye Yola Çıktılar, Göletlerin Etrafındaki Koruma Alanını Kaldırdılar“

Biyologlar Derneği, Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan “Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü”yle ilgili Bakanlar Kurulu’nun “yaptığı hatayı düzeltmesini” istedi. Dernek, Çevre Koruma Dairesi’nin, “Daha iyisini yapacağız” diye yola çıkarak, gökletlerin etrafındaki koruma alanını kaldırdığını iddia etti.

Dernek açıklamasında sulak alanların, birçok farklı türü barındırdığı için dünyada en önemli ekosistemler olarak kabul edilerek korunduğunu belirtildi. Ülkede uzun yıllardan beri 35 sulak alanın tüzükle korunduğunu ve sulak alanların 100 metrelik kıyıları mutlak koruma alanı olarak kabul edildiğini, buralarda inşaat dahil hiçbir faaliyette bulunulamadığını ifade etti. 

Açıklamada şöyle denildi:

“Daha iyisini yapacağız diye yola çıkan Çevre Koruma Dairesi Ali Cengiz oyunu ile göletlerin çevresinde A, B, C gibi zonlar yaratarak 100 metrelik mutlak koruma alanını kaldırmıştır. Bu bağlamda baktığımızda sadece Kıbrıs’ın değil dünyanın en önemli sulak alanlarından kabul edilen Ayluga ve Çanakkale Göleti’nde her nedense bazı bölgeler önemsiz gibi gösterilip haritada derecelendirilmemiştir. Hal böyle olunca göletin yanı başına kadar inşaat yapma hakkı doğmuştur. Hatta devlet arazisi içerisine yapılan kaçak yapılar dahi yıkılacağına yeni tüzükle koruma alanı dışında bırakılmıştır. 

Ne yazık ki çevre dairesi müdürü basına verdiği demeçte ‘Herkes bilmelidir ki, bu arazilere artık hiçbir şey yapılamaz, biyolojik çeşitlilik korunacak’ diye kamuoyunu yanıltmaktadır. Üstelik ‘AB uzmanlarıyla yapılan çalışma’  diyerek yapılan yanlış icraatın meşrulaştırılmasına çalışması manidardır.  

Eski tüzükle sulak alan çevresine yapılamayan inşaatlar şimdi Ayluga ve Çanakkale Göleti’nde yapılabilir hale gelmiştir. Yeni tüzük tamamen Mağusa’da çıkar gruplarının gölete sıfır inşaat yapması için hazırlanmıştır. Ve ne yazık ki bazı bakanlar sesiz sedasız oyuna getirilerek tüzük onlara onaylatılmıştır.  

Yapılan bu hatadan derhal dönülmelidir.  Aksi takdirde ne tarih ne de Doğa Ana sizi affetmeyecektir.”
 

Son Güncelleme: 04.10.2018 18:41
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