Biyologlar Derneği Avcılığın Sürdürülebilirlik İlkelerinden Uzak Yürütüldüğünü Kaydetti

DERNEK İÇİŞLERİ VE ÇEVRE BAKANLIKLARINI EN ERKEN ZAMANDA KORUYUCU ÖNLEMLERİ ALMAYA DAVET ETTİ

Biyologlar Derneği, avcılığın yasalar çerçevesinde yapılmasını sağlayan Merkezi Av Komisyonu’nun oluşumundaki anomalilik nedeniyle avcılığın sürdürülebilirlik ilkelerinden uzak yürütüldüğünü kaydetti ve av ve yaban hayatının büyük zarar gördüğünü vurguladı.

Avcılığın gözden geçirilmesinin zamanının çoktan gelip geçtiğini kaydeden Biyologlar Derneği, çevreden sorumlu bakan ile İçişleri Bakanı’nı en erken zamanda koruyucu önlemleri almaya davet etti.

Biyologlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de Merkezi Av Komisyonu’nun kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları, emniyet ve avcı kuruluşlarının temsilcilerinden oluşurken KKTC’de sadece avcı ve bakanlık temsilcilerinden oluşmasının avcılıkla ilgili usul ve esasları belirlemede hatalı kararlar almasına neden olduğu savunuldu.

Açıklamada, Türkiye’de Karatavuk (Karacikla) ve Öter Ardıçtan avcılar sadece üçer tane vurabilirken KKTC’de istenildiği kadar Cikla vurabilmesinin KKTC’de doğa korumaya ne kadar önem verildiğinin ve sürdürülebilir avcılıktan ne kadar uzak olunduğunun bir göstergesi olduğu belirtildi.

“Kaldı ki Türkiye’de Milli Parklar ve Özel Çevre Koruma Alanları ava kapalı iken ülkemizde milli parklar ve özel çevre koruma alanları ava açık olduğundan buralardaki Ciklalar da vurulmaktadır” denilen açıklamada, başka ülkeler tarafından korunan kuşların göç ederken dinlenmek ve beslenmek amacıyla KKTC’ye gelmesi nedeniyle sınırsız sayıda avlanarak topluca öldürülmesinin avcılık değil katliam olduğu vurgulandı.