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Biyologlar Derneği, 1 Haziran’dan İtibaren Kimyasallarda AB Kriterlerinin Yakalandığını Duyurdu!

DERNEK, BU KARAR NEDENİYLE TARIM BAKANLIĞI’NA TAKDİRLERİNİ İLETTİ.

Biyologlar Derneği, 1 Haziran’dan İtibaren Kimyasallarda AB Kriterlerinin Yakalandığını Duyurdu!

DERNEK, BU KARAR NEDENİYLE TARIM BAKANLIĞI’NA TAKDİRLERİNİ İLETTİ.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:06
Biyologlar Derneği, 1 Haziran’dan İtibaren Kimyasallarda AB Kriterlerinin Yakalandığını Duyurdu!

DERNEK, BU KARAR NEDENİYLE TARIM BAKANLIĞI’NA TAKDİRLERİNİ İLETTİ

Biyologlar Derneği, Tarımsal İlaçlar Denetleme Kurulu’nun 1 Haziran 2018 itibarıyla AB standartları dışındaki jenerik ürünlerin KKTC’ye ithalini yasaklanmasıyla Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) resmi sitesinde yer alan onaylı ürünler dışındaki kimyasalların ülkeye girişinin engellendiğini belirterek bunu takdir ettiğini açıkladı.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten yazılı açıklamasında hükümetin göreve gelmesiyle birlikte yaptıkları girişimler neticesinde sivil toplumun ve duyarlı kesimlerin sesine kulak verilerek başta Tarım Bakanı Erkut Şahali ve Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana tarafından önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Sarpten, bu konuda duyarlılık göstererek çevre ve halk sağlığı adına tarihi bir karar alınmasını sağlayan Tarım Bakanlığı, Tarım Dairesi ve Tarımsal İlaçlar Denetleme Kurulu’nu hayata geçirdikleri uygulama nedeniyle takdir etti.

Sarpten, çevre ve halk sağlığı açısından yapılan her yanlışın karşısında oldukları gibi, yarınlara yaşanılabilir bir gelecek bırakabilmek adına atılacak her doğru adımın da takipçisi ve destekçisi olacaklarını da ifade etti.

Kıbrıs’ta önceki yıllarda halk sağlığı zararlıları (sivrisinek, fare-sıçan, hamamböceği vb.) ve orman zararlıları ile mücadele kapsamında kimyasalların yoğun ve kontrolsüz kullanımları ve bu durumun insan, çevre sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olduğu hususunun uzun süre tartışma konusu olduğunu hatırlatan Sarpten, her türlü zararlıyla mücadelede kullanılacak ürünlerin güvenlik ve etkinlik değerlendirilmeleri hususunda AB kriterlerinin esas alınmasının son derece hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sarpten KKTC’de 2016 yılında UBP-DP hükümeti döneminde Tarımsal İlaç Denetleme Kurulu’nun bu kriterleri yok sayarak tarımsal ilaçlar konusunda AB ile tam uyum kararını kaldırdığını da hatırlattı.

 

Son Güncelleme: 03.05.2018 15:05
Anahtar Kelimeler:
Biyologlar DerneğiKimyasallardaAB Kriterleri
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