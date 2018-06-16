Bisikletli arabaya çarparak yaralandı

Alayköy-Metehan ana yolunda bugün saat 11.00’de meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü Yiannos Savva, bir arabaya çarparak yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Yiannos Savva (E-52) bisikletiyle doğuya seyrederken, önünde aynı istikamette giden ve telefonu çaldığı için yolun solunda duran Koruçam'da sakin Ilıana Skordi (K-75) yönetimindeki aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan Yiannos Savva’nın tedavisinin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ettiği bildirildi.