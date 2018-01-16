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BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

16 Ocak 2018 Salı 22:26
BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI
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BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

Cihangir ile yonca kavşakları arasında bu gece meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Yazgeldi Rahmanov ağır yaralandı.
 

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 20.00 civarında Vadili'de sakin 26 yaşındaki Hasan Anıt, FE 220 plakalı aracıyla “dikkatsizce” seyrettiği sırada, yolun solunda ışıksız bisikletiyle seyreden Düzova'da sakin Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Yazgeldi Rahmanov’a (E) çarptı.
 

Kazada ağır yaralanan Rahmanov Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılırken, araç sürücüsü Hasan Anıt tutuklandı.

Son Güncelleme: 16.01.2018 23:31
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