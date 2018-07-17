Bisiklet Sürücüsü Ali Hekimoğlu Ağır Yaralandı





POLİSİYE OLAYLAR…Lefkoşa, 17 Temmuz 18 (.) Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı akülü bisiklet sürücüsü 53 yaşındaki Ali Hekimoğlu ağır yaralandı.Polis Basın Bülteni’ne göre, kaza Yakın Doğu Bulvarı kavşağında meydana geldi.Kazada 49 yaşındaki Necati Şahin’in kullandığı LT 460 plakalı salon araç, Ali Hekimoğlu’nun akülü bisikletiyle çarpıştı.Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Ali Hekimoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU VE ANTİKA SİLAHLefkoşa’da dün akşam M.A.U.’nun (E-27) kaldığı konutta polisin yaptığı aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet eski ağızdan dolma gubur olarak bilinen antika silah bulunarak emare alındı.M.A.U ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan Z.T. (K-19) ve Ö.Z. (E-33) tutuklandı.GİRNE’DE ARABADA3 GRAM UYUŞTURUCUÖte yandan Girne’de polis tarafından park halinde şüpheli görülen araçta yapılan aramada da yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.Araçta bulunan G.O.J.O.(E-21) ve K.O.O.(E-24) tutuklandı.(YIL/GÜL)