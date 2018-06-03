Birol Karaman Girne çarşısı’nda Girnelilerle buluştu

Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile Belediye Meclis üyesi adayları, seçim çalışmaları kapsamında Girne çarşısında Girnelilerle buluştu.



CTP’den yapılan açılamaya göre, yürüyüşe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bazı CTP milletvekilleri de katıldı.



Vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Karaman, Girne’deki tüm sorunların kaynağının belediyenin kurumsal bir yapıda yönetilememesi olduğunu kaydetti ve “sorunlara etkin müdahale için, kurumsallaşma şart” dedi.



“DAYANIŞMA VE KATILIMCILIK İLE BAŞARACAĞIZ”



Bir turizm kenti olan Girne’yi dayanışma ve katılımcılıkla arzu edilen refah seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini anlatan Birol Karaman, kent estetiği göz önünde bulundurularak çarşının düzenlenmesinin Girne’ye yeni değerler katacağının altını çizdi.Trafik yoğunluğu, yol kalitesi, otopark ve kanalizasyon gibi acil konuları ivedilikle ele alacaklarını söyleyen Karaman, kent ekonomisini canlandırmak için çarşının ara sokaklarından ana sokaklarına esnafın da görüşü alınarak hazırladıkları projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.Turisti çarşıya indirmenin yolunun butik oteller ve çarşıdaki çeşitlilik olduğunu söyleyen Karaman, bölgede yerel turistik ürünlerin üretimini teşvik edeceklerini belirtti. Karaman, “çok iyi mimarlar, mühendisler, çok iyi esnaflar işletmecilerle, alanında uzman insanlarla yola çıktık. Girne’yi bilgimizle, tecrübemizle, Girne sevdalısı ekibimizle ve çağdaş projelerimizle insanların huzurla yaşadığı bir kent haline getireceğiz” dedi.