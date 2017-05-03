Birlikte Pizza Yaptılar

İSMET EZEL – mağusa haber ajansı

Bu sene 4. düzenlenen etkinlik kapsamında engelleri sınır olarak görmeyen 18 yaş üstü gençlerimiz DAÜ Turizm Fakültesi mutfağında kendileri pişirip yeteneklerini bizlerle paylaştılar.Geçen senelerde de olduğu gibi DAÜ Turizm Fakültesi ise bu oluşumu ‘engellerini aşarak’ etkinliklerini DAÜ ile birleştirdiler. Öğrenci ve öğretmenlerine beraber yemek hazırlama ve pişirme konusunda destek veren DAÜ Turizm Fakültesi grubun güvenliği için bu konuda eğitim gören Turizm Fakültesi öğrencileri ile gözetim altında tutarak güvenlik kontrolü yaparak gerçekleştirmektedir.Ülkemizde desteklenerek büyütülebilir ve engelleri ortadan kaldırabilecek paylaşımların artmasını sağlamak için DAÜ Turizm Fakültesi, Mağusa ve çevresinde ki etkinliklerde ev sahipliği yaparak etkinliklerin amacına ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. DAÜ Turizm Fakültesi dekanı Hasan Kılıç ise bu etkinliklerin artırılarak sürdürülmesini sağlamak için DAÜ Turizm Fakültesi’nin her zaman başı çekecek girişimlerde bulanacağı haberini paylaşmıştır.Mağusa Kale Lions Kulübü yetkilileri, DAÜ Turizm Fakültesi ev sahipliğinde, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri'nin el becerilerini geliştirmelerine ve sosyal hayatta yer almalarına katkı koymak amaçlı düzenlenen bu günde emeği geçen herkese teşekkür edip “Nerede bir ihtiyaç olursa orada bir Lion vardır” diyerek ihtiyaç olunan yerde çalıştıklarını belirttiler.