Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Eylül 2017 Perşembe 11:43

“Birlikte” İsimli Belgeselin İlk Gösterimi Arabahmet Kültür Evi’nde Gerçekleştirildi

asi. Production tarafından hazırlanan “Birlikte” isimli sözlü tarih çalışması, dün Arabahmet Kültür Evi’nde gösterildi. İlk kez seyirciyle buluşan belgesel, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden seyircilerin katılımıyla izlendi.

'Birlikte” İsimli Belgeselin İlk Gösterimi Arabahmet Kültür Evi'nde Gerçekleştirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

.asi. Production tarafından hazırlanan “Birlikte” isimli sözlü tarih çalışması, dün Arabahmet Kültür Evi’nde gösterildi. İlk kez seyirciyle buluşan belgesel, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden seyircilerin katılımıyla izlendi.

.asi. Production’dan Mine Balman & Besim Baysal tarafından yapılan açıklamaya göre, belgeselde; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar açısından ele alınan ve yorumlanan Kıbrıs’ın çatışmalı dönem, bu kez arada kalmış olan Kıbrıslı Ermenilerin gözünden aktarıldı.

20. yüzyılın başından itibaren dünyanın dört bir tarafına dağılan Ermenilerin, Kıbrıs’a da yerleşmeleri, adamıza çeşitli zanaatlar getirmeleri, Türkçeyi etkin şekilde kullanabilmelerinden dolayı Kıbrıslı Türklerin yaşadığı mahalleleri yaşam alanı olarak belirlemeleri, Kıbrıslı Türklerle birlikte güzel komşuluklar kurmaları, iş yapmaları ve birlikte emek mücadelesi vermeleri, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında artan milliyetçiliğin sonucunda; dükkanların/sokakların yakılması ve Lefkoşa’nın dikenli tellerle bölünmesi, Kıbrıslı Ermenilerin evlerini terk etmek zorunda kalması da anlatıldı.

60 dakikalık belgesele emek verenler şöyle:

“Yapım: .asi. Production
Proje: Mine Balman ve Besim Baysal
Yönetmen-Montaj: Mine Balman
Işık: Besim Baysal
Transkript: Besim Baysal
Seslendirme: Aslı Murat
Çeviri: Yeşer Özdenya Cambaz
Redaksiyon: Alexander- Michael Hadjilyra”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Avusturya Büyükelçisi: “ara Anlaşmalar Olabilir” Avusturya Büyükelçisi: “ara Anlaşmalar Olabilir”
“Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın... “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın...
TKP Yeni Güçler: “bazı Siyasi Partiler Devlet Olanaklarını Kullanarak Hükümette Yer Almayı Başarıyor” TKP Yeni Güçler: “bazı Siyasi Partiler Devlet...
Polis Memuru Görevi Başında Ağır Yaralandı Polis Memuru Görevi Başında Ağır Yaralandı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda...
Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Kantara Gençlik Kampı’nda gönüllülük esasıyla görev alan...

Haberi Oku