“Birlikte” İsimli Belgesel 9 Ekim’de CVAR/Severıs Vakfı’nda Gösteriliyor

.asi. Production yapımı bir sözlü tarih çalışması olan “BİRLİKTE” isimli belgesel, 9 Ekim’de CVAR/Severis Vakfı’nda gösteriliyor.



asi. Production’dan yapılan açıklamaya göre belgesel; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar açısından ele alınan ve yorumlanan 1950’lerden itibaren etkili olan milliyetçiliğin yer aldığı dönemi, arada kalmış olan Kıbrıslı Ermenilerin gözünden aktaracak. Belgeselin gösterimi saat 19.30'da.



“ ‘BİRLİKTE’, özellikle 20. yüzyılın başından itibaren Küçük Asya, Kilikya ve Anadolu’dan dünyanın dört bir tarafına dağılan Ermenilerin, Kıbrıs’a da yerleşmeleri, adamıza çeşitli zanaatlar getirmeleri, Türkçe’yi etkin şekilde kullanabilmelerinden dolayı Kıbrıslı Türklerin yaşadığı mahalleleri yaşam alanı olarak belirlemelerini anlatıyor” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Kıbrıslı Türklerle birlikte hem güzel komşuluklar kuran, hem iş yapan, hem de birlikte emek mücadelesi veren Kıbrıslı Ermeniler; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında artan milliyetçiliğin sonucunda; dükkanların/sokakların yakılmasına, Lefkoşa’nın dikenli tellerle bölünmesine şahit oluyorlar ve en sonunda ise evlerini/mahallelerini kaybediyorlar.



Geçtiğimiz Mayıs ayında Democracy Today isimli sivil toplum örgütü tarafından bu yıl yedincisi verilen Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü, Birlikte belgeselinin “barış ve insan hakları alanında çok özel katkıları” nedeniyle Kıbrıs’tan Mine Balman’a verilmişti.



.asi. Production, bu dostlukların ve işbirliklerin tarihsel önemine dikkat çekerek duyarlı insanlarımızı bir yandan gösterime davet ederken bir yandan da barış, çok kültürlü ve birleşik Kıbrıs için mücadeleye çağırmaktadır.



Yapım: .asi. Production

Proje: Mine Balman ve Besim Baysal

Yönetmen-Montaj: Mine Balman

Işık: Besim Baysal

Transkript: Besim Baysal

Seslendirme: Aslı Murat

Çeviri: Yeşer Özdenya Cambaz/Alexander- Michael Hadjilyra

Redaksiyon: Alexander- Michael Hadjilyra

Dil: Türkçe

Altyazı: İngilizce

Süre: 60

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