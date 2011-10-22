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BİRLİK BAŞKANI YENİDEN OSMAN AMCA

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin Olağan Genel Kurulu yapıldı

BİRLİK BAŞKANI YENİDEN OSMAN AMCA

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin Olağan Genel Kurulu yapıldı

22 Ekim 2011 Cumartesi 19:12
BİRLİK BAŞKANI YENİDEN OSMAN AMCA
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Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin bugün yapılan Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim kurulu görev bölümü yaparak Osman Amca’yı oybirliğiyle yeniden başkanlığa getirdi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Orası (KTEZO)’da Avukat Özkul Özyiğit başkanlığında yapılan genel kurulda, mali ve faaliyet raporların görüşülüp aklanmasından sonra Yönetim Kurulu’na seçilenler anı gün görev bölümü yaptı.

Buna göre Bülent Yükseliş Asbaşkan; Mehmet Benli Mali Sekreter; İsmail Seven, Talat Özakan, Halil Özelhoca ve Mehmet Özkan da faal üye olarak görev yapacak.

Son Güncelleme: 22.10.2011 19:12
Anahtar Kelimeler:
TaşeronlarAmcaOlağan Genel KuruluMali RaporFaaliyet RaporuKıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası
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