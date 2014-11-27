Birleştirilmiş Askerlik Önerisi

GÜNDEMDE ASKERLİKLE İLGİLİ YASA ÖNERİSİ DE VAR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Başkanlığın genel kurula sunuşlarıyla başlayan genel kurulun bugünkü gündeminde, yeniden değerlendirilmek üzere komiteye iade edilen “Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi” de bulunuyor.

Genel Kurul’da görüşülürken Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne gönderilen “Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi”, ülkenin ara eleman ihtiyacını karşılayan meslek liselerinin teşvik edilmesi amacıyla meslek lisesi mezunları ile benzer bir eğitim olan kalfalık belgesi alanlar için askerlik süresinin 12 aya düşürülmesini öngörüyordu. Öneride ayrıca, sporun ve sporcuların desteklenmesi, hem spor yaşamlarının kesintiye uğramaması, hem de ileride ülkelerine dönebilmeleri amacıyla, 9 yıl yurt dışında lisanslı profesyonel sporculuk yapan kişilere bedelli askerlik hakkı tanınıyordu.

CTP-BG Girne Miletvekili Abbas Sınay ile TDP Milletvekillerinin sunduğu “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerileri”ni birleştirerek, Başbakanlık, Başsavcılık ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin verdiği bilgiler ışığında hazırlanan öneri, vicdani ret hakkını içermiyordu.

“Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesinin yapılacağı toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair protokolün uygun bulunmasına ilişkin onay yasa tasarısı da ele alınacak.

Meclis Genel Kurulu çalışmalarını, Emekliler Eşgüdüm Komitesi de izleyiciler bölümünden takip ediyor.