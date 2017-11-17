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17 Kasım 2017 Cuma 14:08

BİRLEŞİK KRALLIK ÜNİVERSİTELERİ FUARLA TANITILIYOR...

BİRLEŞİK KRALLIK ÜNİVERSİTELERİ FUARLA TANITILIYOR...
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British Council tarafından Birleşik Krallık’taki üniversiteleri ve eğitimi tanıtmak amacıyla bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Fuar, üniversite çağı gençler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

British Concil’dan verilen bilgiye göre, Merit Lefkoşa Otel’de dün saat 16.00 da başlayarak 4 saat süreyle açık kalan Fuara, İngiltere ve Kuzey İrlanda’dan 23 üniversitenin temsilcileri yanında British Council görevlileri, sponsor firmalar Unite Students (konaklama kuruluşu) ve IELTS (sınav sistemleri kuruluşu) uzmanları katılarak sorulara yanıt verdi.

Fuar, Birleşik Krallıkta lisans veya lisansüstü üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler ve velilerine bölümler, finansal destek ve ödeme planları, konaklama, sınav yerleştirme sistemleri konularında bire bir bilgi sağlamayı amaçlıyor.

Fuar ziyaretçileri, en çok talep gören bölümlerle ilgili, konusunda uzman konuşmacılar tarafından yapılan sunumlardan faydalanma fırsatını da yakaladı.

Fuar devam ederken British Council’in AB ülkeleri üniversiteleri için sağladığı burs olanaklarına ilişkin 2 ayrı seminer de düzenlendi. Seminerde sunumları British Council’in Kıbrıs’taki görevlileri yaptı.

Seminer bugün ve yarın Güney Lefkoşa’da tekrarlanacak. 
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