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Birleşik Kıbrıs Partisinden Çalıştay Değerlendirmesi

YİĞİTER: “KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN PARA KAZANAN VE BUNU YASAL ÇERÇEVEYE SOKARAK KABUL EDİLEBİLİR BİR OLGUYA DÖNDÜRMEYİ AMAÇLAYAN HİÇBİR ADIMI ONAYLAMAYACAĞIZ”

Birleşik Kıbrıs Partisinden Çalıştay Değerlendirmesi

YİĞİTER: “KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN PARA KAZANAN VE BUNU YASAL ÇERÇEVEYE SOKARAK KABUL EDİLEBİLİR BİR OLGUYA DÖNDÜRMEYİ AMAÇLAYAN HİÇBİR ADIMI ONAYLAMAYACAĞIZ”

20 Nisan 2018 Cuma 10:49
Birleşik Kıbrıs Partisinden Çalıştay Değerlendirmesi

YİĞİTER: “KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN PARA KAZANAN VE BUNU YASAL ÇERÇEVEYE SOKARAK KABUL EDİLEBİLİR BİR OLGUYA DÖNDÜRMEYİ AMAÇLAYAN HİÇBİR ADIMI ONAYLAMAYACAĞIZ”

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, kadın ticareti ve fuhuştan, yani kadın bedeni üzerinden para kazanan ve bunu yasal çerçeveye sokarak kabul edilebilir bir olguya döndürmeyi amaçlayan hiçbir adımı onaylamayacaklarını belirtti.  

Yiğiter yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde gece kulüplerindeki kadın ticareti ve fuhuştan devlet haberdar değilmiş gibi davranılarak gece kulüplerinde yaşanan insan hakları ihlallerine ve suiistimallere çanak tutulduğunu ileri sürdü.

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Yiğiter, “İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştayın esas hedefi, kadın ticareti ve fuhuşu yasallaştırmak mıdır?” diye sordu.

“SON BULMASININ YOLU, BU MEKANLARI YASALLAŞTIRMAK DEĞİL KAPATMAK”

Yiğiter, çalıştaydan çakan sonuç zaten var olan, bilinen ancak yasal olmayan fuhuşun yasallaştırılarak devletin kadın bedeni üzerinden para kazanmasını sağlamaksa bunu onaylamanın mümkün olmadığını vurgulayarak, gece kulüpleri ve orada yaşanan insan ticareti, insan hakları ihlalleri, suiistimalleri ve seks köleliğinin son bulmasının yolunun bu mekanları yasallaştırmak değil, kapatmak olduğunu kaydetti.

Yiğiter, “devlet eliyle fuhuş yapılan, kadın bedeni üzerinden para kazanılan ve kadın ticaretine göz yuman bir yapının yasallaştırılması ve devamlılığının sağlanmasının kabul edilemez olduğunu” belirtti.

Son Güncelleme: 20.04.2018 14:53
Anahtar Kelimeler:
BkpHediye YiğiterKadınFuhuşAçıklaması
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