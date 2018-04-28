Birleşik Kıbrıs Partisi Kore Yarımadasında Yaşanan Gelişmeleri Selamladı"

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Kore yarımadasında Kuzey ve Güney Kore liderlerinin bir araya gelerek bir daha savaşmamak için antlaşmalarını selamladı.



BKP Merkez Yürütme Kurulu, yaptığı açıklamada, 1953 yılından bu yana teknik olarak savaş halinde olan iki ülkenin birleşerek ortak bir vatan yaratma arayışına girmesinin tüm Kıbrıslılar için örnek olduğunu kaydederek, barışın hayal olmadığını, herkesin ona ulaşmak için kararlıkla çalışması gerektiğini ifade etti.



“Avrupa’nın tek bölünmüş ülkesi olan Kıbrıs’ın uzun süre bu şekilde devam edemeyeceğini” savunan BKP Merkez Yürütme Kurulu, liderleri en erken zamanda masaya oturmaya çağırdı.



BKP Merkez Yürütme Kurulu, tek vatandaşlığı, tek uluslararası temsiliyeti olan, Avrupa Birliği üyesi Federal Kıbrıs’ın ana hedef olduğunu belirtti.“Mazeretler yaratarak görüşme sürecini torpilleme, Kıbrıs’ta çıkarı olan emperyalist güçlere hizmet etmekten öteye gitmez” diyen BKP MYK, “Kıbrıs’ın her iki yanında oluşan statükocu güçlere taviz vermeden, barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini yükseltmenin tek çıkar yol olduğunu, bölgede yaşanan kirli paylaşım savaşlarının ne kadar tehlikeli olduğunun gözler önüne serildiğini, Kıbrıs’ın zaman kaybetme lüksü olmadığını” savundu.