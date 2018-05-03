“Birleşik Kıbrıs-İki Toplumlu Barış İnisiyatifi”nden Akıncı’ya Destek"

“Birleşik Kıbrıs-İki Toplumlu Barış İnisiyatifi” Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik taraflara sunduğu ilkelerin yer aldığı “Guterres Çerçevesi”ni kabul etmeye hazır olduğu yöndeki açıklamasına destek verdi.



İnisiyatiften yapılan yazılı açıklamada, Akıncı’nın “Kıbrıs Türk lideri tarafından iki taraflı bir çözümün ya da konfederasyonun masada olmadığı ve iki toplumlu, iki bölgeli federasyon için görevde kaldığı süre boyunca çalışmaya devam etme kararlılığını” belirttiği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs Rum Lider Nicos Anastasiades'e “Guterres Çerçevesi’ni herhangi bir ön koşul olmaksızın kabul etmesini ve teklif edilen stratejik anlaşmayı formüle etmek için Kıbrıs Türk Liderle birlikte çalışmaya devam etme” çağrısında bulunuldu.

Mevcut çıkmazın uzaması, hidrokarbon meselesiyle Orta Doğu'daki genel olumsuz gelişmelerin “kriz”yaratabileceği kaydedilen açıklamada, “Devam eden bu çıkmazla, adanın daimi bölünmesine yol açan diğer seçeneklerin, her iki tarafta da benimsenmesi tetiklenecektir” denildi.

