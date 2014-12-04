Birleşik Kıbrıs İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, “meb İhlalinin Son Erdirilmesi Ve Müzekerelere Dönülmesi” İçin Taraflara Çağrıda Bulundu

İNİSİYATİF, KIRMIZI KURDELELİ SEMBOLİK “BİRLEŞME” EYLEMİ YAPACAK

Türk ve Rum 40 civarında örgütün oluşturduğu Birleşik Kıbrıs İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, müzakere masasına derhal dönülmesi ve Kıbrıs münhasır ekonomik bölge ihlalinin sonlandırılması çağrısında bulundu.

İnisiyatif adına ara bölgede ortak basın toplantısı düzenleyen KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve Sosyo-Politik Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Takis Hacidimitriu, sürece ivme kazandırmak amacıyla 20 Aralık Cumartesi günü “kırmızı kurdeleli sembolik birleşme”, 24 Ocak’ta da iki toplumlu sivil toplum konferansı düzenleneceğini açıkladılar.

Basın toplantısında Takis Hacidimitriu, Kıbrıs’ta şu an var olan kriz karşısında bir duruş ortaya koymak, bunu anlatmak ve fikirlerini sunmak istediklerini söyleyerek, doğal kaynaklarla ilgili sorunun Kıbrıs’ın her iki tarafındaki milliyetçi ve uzlaşmaz çizgideki kişileri cesaretlendirdiğini söyledi.

ELCİL

Hazırlanan ortak bildiriyi okuyan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise, son zamanlarda Kıbrıs konusunda ard arda yaşanan olayların, adanın kuzey ve güneyinde ayrılıkçı güçlerin savunduğu anlaşmazlık tezini güçlendirdiğini ve her iki tarafın anlaşmazlıkları derinleştiren, müzakere sürecini de dondurmaya iten davranışlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Ortak açıklamada, Türkiye hükümeti MEB’den derhal çıkmaya, Kıbrıslı liderler de acilen müzakere masasına dönmeye çağrıldı.

Ortak açıklamada, “MEB konusunun Federal Hükümet’in sorumluluğu altında olduğu ve hidrokarbonlardan elde edilecek kârın her iki kurucu devlete ait olacağı” yönünde müzakere masasında varılan anlaşma olduğunu da kaydetti:

Ortak açıklamada, 40 sivil toplum örgütünün oluşturduğu inisiyatifin kendi yol haritasını uygulayarak her iki toplum liderini anlaşmaya teşvik edecek; gerekirse baskı yapacak fikir ve hareketler geliştirmeye devam edeceği de belirtildi..