“Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi” Eylem Düzenledi

EYLEM ÇERÇEVESİNDE 1974’TE AİLELERİNİ KAYBEDEN AKANSOY İLE SUPPURİS’İN DÜĞÜM ATTIĞI KURDELEYLE İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULDU



“Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi” Lokmacı geçiş noktasında eylem düzenledi. Eylem çerçevesinde 1974’te ailelerini kaybeden Kıbrıslı Türk Hüseyin Akansoy ile Kıbrıslı Rum Petros Suppuris’in düğüm attığı kurdeleyle insan zinciri oluşturuldu.

“Çözüm Şimdi”, “Görüşmeler Şimdi” gibi pankartların da açıldığı etkinlikte Kıbrıslı Türkler ve Rumlar ellerini havada birleştirdi. Kurdeleyle birlikte güneyden kuzeye doğru yürüyüşe geçildikten sonra KKTC polisi eylemcilere, askeri ve kontrollü bölgede eylem yapılamayacağını söyledi. Eylemi düzenleyenlerle polis arasında sözlü tartışma, zaman zaman da gerginlik yaşandı. Olay sırasında Lefkoşa Polis Müdürü Barbaros Savaşçı’da ara bölgeye geldi.

Bu sırada ailesiyle Güney Kıbrıs’a geçmek üzere Lokmacı sınır kapısına gelen Dışişleri Bakanı Özdil Nami etkinliği düzenleyenlerden ve Lefkoşa Polis Müdürü Savaşçı’dan bilgi aldı. Nami de eylemcilerle konuşarak, “Lokmacı’nın geçiş noktası olduğunu ve burada eylem yapılamayacağını” belirtti. Bu arada eyleme katılanların bazıları Bakan Nami’ye tepki gösterdi.

Etkinliği düzenleyenler düğüm atılan kurdeleyi keserek başlarına bağladı ve Kuzey’e bu şekilde geçti. Kurdele Kuzey’de yeniden birleştirildi.

İKİ TOPLUMLU ETKİNLİK

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Lokmacı geçiş noktasında bugün bir eylem düzenledi. Eylem öncesinde Kıbrıslı Türk sanatçı Arda Gündüz ile Kıbrıslı Rum Sanatçı Androlla Şadi müzik dinletisi sundu.

Müzik dinletisinden sonra Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına açıklama yapıldı. İlk sözü Takis Hacidimitriu aldı.

Takis Hacidimitriu, “Yarım vatan insanların yarım olmaları demektir, Manevi olarak kötürüm olmaları demektir. Şovenizmin ve faşizmin köleleri olmaları demektir. Ancak biz yarım değil, bütünüz. Çocuklarımıza birleşik bir Kıbrıs bırakmak istiyoruz” dedi.

“Şimdi Doğuş Derya’nın yapma cesaretini gösterdiğini yapma zamanıdır” ifadesine yer veren Hacidimitriu, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların birbirlerinden özür dilemeleri ve Kıbrıs için ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

“ACILARIMIZLA, SEVİNÇLERİMİZLE, DUVARLARIMIZLA YÜZLEŞMELİYİZ”

İnisiyatif adına açıklama yapan Tahir Gökçebel ise, Kıbrıs sorunun sürekli şekil değiştirdiğini kaydederek, “Acılarımızla, sevinçlerimizle, duvarlarımızla, yüzleşmeliyiz” dedi.

Kıbrıs Türklere ve Rumlara yıllardır yalan söylendiğini savunan Gökçebel, milliyetçi ve ırkçı kesimlerin söylediklerinin zihinlerden atılması, her iki toplumun ellerini, kalplerini birleştirmesi gerektiğini söyledi.

40 yıldır masa görüşülmeyen konu kalmadığını söyleyen Tahir Gökçebel, “Ortada olmayan inançtır, siyasi iradedir” dedi.

“BİRBİRİMİZİ AFFETMELİYİZ”

Eylemde 1974’te ailelerini kaydeden Kıbrıslı Türk Hüseyin Akansoy ile Kıbrıslı Rum Petros Suppuris de birer konuşma yaptı.

Akansoy, “Gerek ben, gerekse Petros bu toplumlara aitiz. İkimizin de aileleri 1974 yılında katledildi. Acı ordadır, duruyor. Bu acı ortak bir acıdır. Bu acıdan yola çıkarak bir yere varmak mümkün değil. Bu acıdan kurtulabilmenin tek yolu güçlerimizi Federal Kıbrıs’ın oluşturulabilmesi yolunda bir araya getirmektir” dedi.

Petros Suppuris ise konuşmasında, “Hüseyin gibi ben de ailemi 1974’te kaybettim. O zaman 2 yolum vardı, ya ben de Hüseyin’in ailesini öldürecektim ya affedecektim, ben 2’nci yolu seçtim. Mesajımızın şu olması lazım, birbirimiz affetmeliyiz ama geçmişi de öğretmeliyiz. Geçmişte yaşananları çocuklarımıza anlatmalıyız, birlikte barış için mücadele etmeliyiz” ifadesine yer verdi.

“KIBRIS’IN BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ ÖNEMLİ BİR SORUN”

Ara bölgeden geçtikten sonra basın mensuplarına eylemle ilgili değerlendirmede bulunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, sembolik bir eylem düzenlediklerini, kurdeleyle ülkenin birleştiğini göstermek istediklerini söyledi.

Kıbrıs’ın bölünmüşlünün ciddi bir sorun olduğunu, bütün sorunların temelinde bu bölünmüşlüğün bulunduğunu kaydeden Elcil, “Bununla mücadele etmek ve adayı birleştirmek temel hedefimizdir” dedi.

Elcil, polisin ara bölgeden geçişlerine izin vermediğini belirterek, eleştirilerde bulundu.

Rum basının da olaya ilgisiz kaldığını söyleyen ve bunu eleştiren Elcil konuşmasında, Dışişleri Bakanı Nami’yi de “kurdeleyle Kuzey’e geçmelerini sağlamak için kendilerini engelleyen polise müdahalede bulunmamakla” eleştirdi.