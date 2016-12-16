Etkinlik tüm dernek ve oda üyelerine açık olacak.

Panelde ayrıca, İŞAD Başkanı Dengiz Kürşat, KTSO Başkanı Ali Çıralı, KTTO Başkanı Fikri Toros, TUSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası ve moderatör İŞAD YİK Başkanı Metin Şadi’nin konuşmaları yer alacak.

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından “ Birleşik Federal Kıbrıs 'ta Kıbrıs Türk Ekonomisi ve Ekonomik Beklentiler Panel i” düzenlenecek.

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından “Birleşik Federal Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk Ekonomisi ve Ekonomik Beklentiler Paneli” düzenlenecek.