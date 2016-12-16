Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından “Birleşik Federal Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk Ekonomisi ve Ekonomik Beklentiler Paneli” düzenlenecek.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre, KTSO Konferans Salonu’nda 17 Aralık Cumartesi yer alacak panel10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.
Panelin açılış konuşmasını Müzakereci Özdil Nami, Moderatörlüğünü İŞAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin Şadi yapacak.
Panelde ayrıca, İŞAD Başkanı Dengiz Kürşat, KTSO Başkanı Ali Çıralı, KTTO Başkanı Fikri Toros, TUSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası ve moderatör İŞAD YİK Başkanı Metin Şadi’nin konuşmaları yer alacak.
Etkinlik tüm dernek ve oda üyelerine açık olacak.