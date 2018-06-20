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“Birleşik Bir Kıbrıs’ta Göçmen ve Sığınma Politikası” Konulu Panel Düzenlendi!

Kuzey Kıbrıs’tan Mülteci Hakları Derneği (MHD) ile Güney Kıbrıs’tan Eşitlik, Destek ve Irkçılığa Karşı Hareket (KISA), ‘‘Birleşik Bir Kıbrıs’ta Göçmen ve Sığınma Politikası” konulu panel düzenledi.

“Birleşik Bir Kıbrıs’ta Göçmen ve Sığınma Politikası” Konulu Panel Düzenlendi!

Kuzey Kıbrıs’tan Mülteci Hakları Derneği (MHD) ile Güney Kıbrıs’tan Eşitlik, Destek ve Irkçılığa Karşı Hareket (KISA), ‘‘Birleşik Bir Kıbrıs’ta Göçmen ve Sığınma Politikası” konulu panel düzenledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:39
“Birleşik Bir Kıbrıs’ta Göçmen ve Sığınma Politikası” Konulu Panel Düzenlendi!

 Kuzey Kıbrıs’tan Mülteci Hakları Derneği (MHD) ile Güney Kıbrıs’tan Eşitlik, Destek ve Irkçılığa Karşı Hareket (KISA), ‘‘Birleşik Bir Kıbrıs’ta Göçmen ve Sığınma Politikası” konulu panel düzenledi.
Ara bölgedeki Kıbrıs Toplum Medya Merkezi’nde yer alan panel, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Programı altında finanse edilen ve KISA ile ortaklık içerisinde MHD tarafından uygulanan “İnsan Hakları Herkes İçin” projesi kapsamında gerçekleştirildi. 
Mülteci Hakları Derneğİ’nden yapılan açıklamada, “panelde, bölünmüş bir adada, Kıbrıs sorununa çözüm hazırlıkları sırasında ve çözümün akabinde genel olarak göçmenlere, özel olarak da mültecilere dair konuların konuşulduğu” ifade edildi.  
Açıklamaya göre, etkinliğe, eski Dışişleri  Bakanlarından, Avukat Emine Çolak ve Nicoletta Charalambidou panelist olarak katıldı.
Emine Çolak, panelde yaptığı konuşmada,  “Kıbrıs sorununun çözülmemesi durumunda, iç siyasette mülteci haklarının gündem olmamasının, bu yönde yasal adımlar atmaktaki çekincelerin, yeşil hattın yasal ve fiziki etkisinin ve ada çapında militarizasyonun devam edeceğini” söyledi.

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Çolak, “böylesi bir senaryoda KKTC yönetiminin tanınmasına, meşrulaştırılmasına dair korkuların devam edeceğini ve bunun da insan hakları konularında uluslararası işbirliği, baskı, izleme ve destek mekanizmalarının Kıbrıs’ın kuzey yarısında engellenmeye devamı anlamına geleceğini” savundu.
KKTC’de genel olarak insan hakları, özel olarak da mülteci hakları konusundaki gelişmeler ve sivil toplumun rolüne değinen Çolak, mülteci hakları ile ilgili uluslararası yükümlülüklerin muhaceretle ilgili düzenlemede yer bulması amacıyla yasal değişiklik yapılmasının mevcut hükümetin programında yer aldığını hatırlattı. Çolak, değişiklik önerilerinin de panelin gerçekleştiği gün görüşülmeye başlamasının insan haklarına saygı ile ilgili önemli bir adım olduğunun altını çizdi. 
Panelde KISA Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nicoletta Charalambidou da konuşma yaptı. 
Panel soru cevap bölümü ile katılımcıların katkıları ve yorumlarının ardından sona erdi.
 


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Son Güncelleme: 20.06.2018 13:06
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