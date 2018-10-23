“birinci Lefke Kent Sempozyumu” Hazırlıkları Sürüyor



Lefkoşa, 23 Ekim 18 : “Mavi ve Yeşilin Karıştığı, Suyun Coştuğu, Medeniyetlerin Buluştuğu, Tarihi Kent Lefke” temasıyla 12-14 Aralık’ta gerçekleştirilecek 1. Lefke Kent Sempozyumu hazırlıkları devam ediyor.



Organizasyon Komitesi adına yazılı açıklama yapan Teoman Oktay, sempozyumda Lefke ilçesinin tüm iktisadi, sosyal, kültürel, eğitim ve beşeri meselelerinin ulusal düzeyde ve ilgili bilimlerin temelinde tartışılmasının planlandığını açıkladı.

Oktay, açıklamasında, özellikle kentin şu ana kadar gelişim dinamikleri olarak kabul gören eğitim, turizm ve tarımın yanı sıra, ticaret, küçük ve orta ölçekli sanayi, tarih, doğa, kültür, deniz gibi dinamiklerin ön plana alınıp, dünya genelindeki başarılı uygulamalar incelenerek Lefke kent politikasının ve stratejisinin oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

Oktay, sempozyumun ayrıca Şehir Planlama Dairesi ve Lefke Belediyesi’nin yürüttüğü “Lefke İmar Planı” çalışmalarına da bilimsel bir bakış açısı sunmasının beklendiğini belirtti.

(RU/GÜL)

