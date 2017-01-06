BİRİNCİ İNCE AV 8 OCAK’TA BAŞLIYOR

İçişleri Bakanlığı Birinci İnce Av ile ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Birinci İnce Av ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Av günleri, Avlanmaya açık bölgeler, Bölge detayları ve avlanılacak kuşlar hakkında detaylı bilgi verildi.

8 Ocak Pazar Günü başlayacak olan av 26 Şubat tarihinde sona erecektir. Birinci İnce Av 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 Ocak 2017, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 ve 26 Şubat 2017 Günleri olmak üzere toplam 15 av gününde avlanma yapılacaktır.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren Birinci İnce Av’ın avcılık camiasına hayırlı olmasını dilerken avcıların büyük bir dikkatle avlamasını istedi ve kazasız bir av geçirilmesinidiledi.

A- 8 Ocak 2017 – 26 Şubat 2017 Birinci İnce Av Mevsiminde avlanmaya kapalı bölgeler:

1. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 53 ve 56 nolu av bölgelerinin tamamı,

2. 40 nolu av bölgesinde; Girne- Değirmenlik yolunun Ozanköy’e ayrılan yerden Ozanköy’e, oradan köyün doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy’e, oradan Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinde Girne- Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan bölge,

3. 46 nolu av bölgesinde; Zeytinlik- Karaman arasındaki taş zeminli toprak yolun kuzeyinde kalan bölge ile Edremit sınırından başlayıp, Yeşiltepe’ye giden geniş yangın şeridinin kuzeyinde kalan bölge,

4. Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge (10 no’lu av bölgesinin doğu sınırı ile Bafra Köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge),

5. 10 nolu av bölgesi içinde; Petrol dolum tesisinin kuzeyindeki tepenin zirvesinden çimento fabrikasına oradan limana giden yoldan güney-batıya dönerek sahile kadar devam eden yolun güney-batısında kalan bölge,

6. 40 nolu av bölgesi içerisinde; Girne- Çatalköy bölgesinde bulunan “Korineum Golf Sahası”’nın 300 metre çevresi,

7. Büyükkonuk köyünde bulunan ve 14 nolu av bölgesi içerisinde kalan futbol sahasının 300 metre çevresi,

8. 50 nolu av bölgesi içinde; Güzelyurt – Yayla yolu üzerinde, Yayla köyüne girmeden önce sağa kilise yoluna dönerek, kilise önündeki kavşaktan kuzey-batıya dönerek stabilize çakıl yolu devam ederek, Yayla – Akdeniz stabilize yoluna, oradan Yayla köyüne dönerek başlangıç noktası arasında kalan bölge,

9. 50 nolu av bölgesi içinde; Cypruvex portakal fabrikası olarak bilinen fabrikanın batıya deniz yönündeki toprak yolun başlangıç yerinden başlayarak batıya giden yolu takip eden Kandulu Çiftliği toprak yolu oradan 1 km (girintili çıkıntılı) batıya giden toprak yolu takip ederek sola dönen toprak yolun güney batısını 300m. takip ederek sağa batıya dönen stabiliza toprak yolun 1 km uzunluğu, buradan güney batıya dönen çöplük yolu, buradan sağa dönen asfalt yolu takip ederek, Kara Ramadanlar olarak bilinen mandıralar bölgesine oradan sola dönen toprak yol takip edilerek gaminiler bölgesine, gaminilerden güney-doğu yönündeki yolu takip ederek 500 metre sonra güneye dönerek, bahçelere en yakın yoldan dereye, dere yatağını geçtikten sonra, Güzelyurt-Yayla yoluna, oradan Güzelyurt’a dönerek Güzelyurt – Kalkanlı yolu üzerindeki başlangıç noktası arasında kalan bölge,

10. 50 nolu av bölgesi içinde; Sahildeki kamp yolundan başlayarak Akdeniz köyü girişine, oradan güneye dönerek geniş yol kavşağına, oradan güney istikametinden denize en yakın yolu takip ederek Tülümbeli Tepenin zirvesine oradan Polis Evi gözetleme yerine, oradan Tek Hurma bölgesine, oradan dere yatağı arasında deniz tarafında kalan bölge,

11. 50 nolu av bölgesi içinde; Kalkanlı’da telle çevrili “Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları”’nın olduğu bölge,

12. 27 nolu av bölgesi içinde; Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun üzerinde Kurudere köyü karşısında bulunan ve yol boyunca yaklaşık 1 km. sınırı devam eden yolun kuzey, doğu, güney ve batı sınırı ekili orman ile çevrili arazi,

13. 20 nolu av bölgesi içerisinde; Geçitkale’den Tatlısu’ya giden eski yoldan Çınarlı’ya dönen yol kavşağından Çınarlı istikametine 1.5 km’lik yolun batı kısmı ve sınırları dere yatağı ile çevrili bölge,

14. 20 nolu av bölgesi içinde; Akova’dan Altınova’ya giden toprak yol üzerinde bulunan koruluk bölge,

15. 36 nolu av bölgesi içerisinde; Yonca kavşağından Ercan Havaalanına giden anayolun batısında kalan bölge,

16. 45 nolu av bölgesi içerisinde; St. Hillarion’dan başlayarak Ağırdağ – Kömürcü asfalt yolu oradan Keklik Adaptasyon Kafesi ve Batı kısmı dereye kadar, oradan zirvedeki Kuzey yamaçtan bayraklar ve arka asfalt yol hizasına kadar olan bölge

17. 46 numaralı av bölgesi içerisinde kalan; Zeytinlik sürekli av koruma bölgesinin güneyinde kalan bölge,

18. 7 ve 4 nolu av bölgeleri içerisinde kalan, deniz kenarındaki Harup Ambarlarından başlayarak güney istikametine doğru yolu takip ederek Yenierenköy’e giden yolun doğu kısmı, oradan Yenierenköy içerisinden Sipahi köyüne dönen asfalt yolu takip ederek, Sipahi köyü içerisinden geçip, Dipkarpaz yolu ile birleştiği noktanın doğu kısmında kalan Yat Marina Limanını da kapsayacak şekilde bölge,

19. 51 nolu av bölgesi içerisinde; Kılıçaslan’dan Kalkanlı’ya giden asfalt yolun güneyinde kalan bölge,

20. 54 nolu av bölgesi içinde; Bostancı’dan Taşpınar köyüne giden yol üzerindeki dereyi takip ederek, Bostancı- Güneşköy yoluna, oradan Güneşköy’e, oradan Aydınköy’e giden yolun kuzey doğusunda kalan bölge,

21. 2 nolu av bölgesi içerisinde kalan Eleousa Manastırı’nın bulunduğu yerin 300 m çevresi,

22. Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü üzerinde bulunan K.K.T.C Bayrağının bulunduğu bölge ve yanındaki Meteoroloji İstasyonu, tüm göletler ile Mehmetçik köyü girişinde bulunan gölün 500 metre çevresi yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi ve piknik alanlarının 300 metre çevresi,

23. 36 nolu av bölgesi içerisinde; Aslanköy- Meriç- Gaziköy-Paşaköy- Aslanköy arasında kalan bölge

avlanmaya kapatılmıştır.

B- Sürekli Av Koruma Bölgeleri;

Sürekli Av Koruma Bölgelerinde aşağıda tarifi yapılan bölümler Av Mevsiminde avlanmaya açık olacaktır.



DİPKARPAZ BÖLGESİ

Dipkarpaz köyünden başlayarak, anayolu takiben kuzeydeki Ayfilos Kilisesi’ne, oradan doğu istikametinde asfalt yolu takiben Efendiler Çiftliği’ndeki eski tarihi kiliseye, oradan doğu yönünde denize en yakın paralel toprak yolu takip ederek, sıfır noktasındaki mandıraya, oradan yine doğuya doğru Kuzey sahil şeridini takip ederek yeni yapılan bariyerler boyunca Zafer Burnu’na giden asfalt yola, oradan asfalt yolu takiben Dipkarpaz köyündeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge, avlanmaya açıktır.



Birinci İnce Av Mevsiminde Avlanacak Av Hayvanları ve Avcıların Uyması Gereken Kurallar;



* Avcılar av günlerinde, çulluk, cikla, yaban güvercini, fassa, karga ve saksağan avlanabilir. Bunların dışında herhangi bir Av ve Yabani kuş avlanmayacaktır * Güneşin doğuşu ile batışı arasında av faaliyeti yapılabilir. * Baraj ve göletlerden en az 500 (Beşyüz) metre uzakta av faaliyeti yapılabilir. * Meskun mahalden 200 (İkiyüz) metre uzakta av faaliyeti yapılabilir. * Piknik alanlarınıdan 300 (Üçyüz) metre uzakta av faaliyeti yapılabilir. * Av bölgelerine araçla gidecek avcılar, tüfeklerini araçlarının bagajlarında ve kırık olarak bulunduracaklardır. * Avcıların avlanırken hedefini görüp tanımadan ateş etmemeleri ve birbirlerini koruyacak şekilde avlanmaya özen göstermeleri gerekmektedir. * Avcıların ava kapalı bölgelere girip avlanmamaları ve Yasada yer alan kurallar dışına çıkmamaları gerekmektedir.

* Avcılar; Av Koruma Görevlileri’nin uyarılarına, bölgelerin sınırlarını belirten levha ve işaretlere uymak zorundadır. * Yasa veya Bu Tüzük, kurallar dışına çıkan avcılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. * Telefon ve elektrik kabloları ile trafik işaretlerine ve bilgi verici levhalara zarar verilmeyecektir. * Av gününden önce başka bir adreste konakladıktan sonra ava çıkacak olan avcıların tüfeklerini de beraberinde götürebilmeleri için Tasarruf ve Avlanma Ruhsatlarına ek olarak İlçe Kaymakamlıklarından Taşıma İzni alınacaktır. * Yangın sonucu yeniden ağaçlandırılan av bölgelerinde avlanacak avcıların, dikilen ve tohumdan çimlenen fidanlara ve çevreye zarar verilmeyecektir.