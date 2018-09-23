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Birinci: “Altı Ayda Çok Güzel İşler Yapıldı”

Birinci: “Altı Ayda Çok Güzel İşler Yapıldı”

23 Eylül 2018 Pazar 07:48
Birinci: “Altı Ayda Çok Güzel İşler Yapıldı”

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci, altı ay önce, Girne hastanesinde acil serviste nöbetler dahi dönmüyordu.  Bir çok bölümde eksik personel ve hekim vardı. Biz başhekimliği devraldıktan sonra, kadroları ve eksikleri tespit ettik. Altyapıda ne gibi eksiklikler var, onları belirledik” diyerek, Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle hastanede altı ayda çok güzel işler yapıldığını söyledi.

Birinci, eksikleri Bakanlığa ilettiklerini ve eksikliklerin bir çoğunun giderildiğini anlatarak,  Sağlık Bakanı Filiz Besim’e teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1995 yılında Girne Akçiçek Hastanesi’nde sözleşmeli hekim olarak başladığı hekimliğe şu anda aynı hastanede Başhekim olarak devam eden Dr. Ceyhun Birinci, hastanenin son altı ayını değerlendirdi.

Birinci, “Altı ay içerisinde bana göre çok güzel şeyler yapılmıştır. Bakanlık bize olanakları çerçevesinde destek olmuştur. Evet, şu anda belli branşlarda doktor ve hemşire ihtiyacımız vardır. Bunlar için de bakanlığın yoğun şekilde çalışma yaptığını biliyoruz.  Şunu önemle vurgulamak gerekir ki, bize bu dönemde gerçekten el uzatılmıştır. Altı ay önce, Girne hastanesinde acil serviste nöbetler dahi dönmüyordu.  Bir çok bölümde eksik personel ve hekim vardı. Biz başhekimliği devraldıktan sonra, kadroları ve eksikleri tespit ettik. Altyapıda ne gibi eksiklikler var, onları belirledik. Bakanlığa tüm bunları ilettik ve eksikliklerin bir çoğu giderildi. Sağlık Bakanı Filiz Besim’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

TOPLAM 170 PERSONEL

Birinci’nin verdiği bilgiye göre,  Girne Akçiçek Hastanesi’nde 170 personel bulunuyor. Bunların 38’i hekim. Bu hekimlerden bazıları hem Lefkoşa Hastanesi’ni hem de Girne’yi takviye ediyor. Hastanede toplam 56 memur ve işçi ile 76 hemşire bulunuyor.  Servisler kapsamında, dahiliyede 26, cerrahide 22, kadın doğumda 18, diyalizde 10, acil serviste ise beş yatak var.  Hastanede toplam seksen yatak bulunuyor.

YAPILANLAR VE YENİ PROJELER...

Birinci, geçmiş altı ayın bir tablosunu çizerken, önlerindeki projelerle ilgili de şu bilgileri verdi:

“Geçmiş dönemden itibaren ek bina, yeni servis ve yeni ameliyathane projesi var. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. 2019 yılına bütçeye ödenek koyup bunları yapmaya çalışacağız. Bunun dışında altyapı anlamında, park yeri sıkıntısıyla ilgili bakanlıkla bazı görüşmelerimiz oldu.  Ben başhekim olarak, Girne Belediyesi ile ilgili ortak bir katlı otopark yapılmasını önereceğim.  Ayrıca nisan ayından bu yana, altyapısal bazı çalışmaları da tamamladık. Tüm servislerin boyasını yaptık. Ameliyathanenin, boyası ve tadilatı yapıldı. Bunun yanında sağlıktaki sürekli yenilenme ihtiyacı çerçevesinde, ortopedi ameliyatları için yeni optik bir cihaz alındı. Eczane ve morg buzlukları için alarm sistemi kurduk. Engelliler için iki adet otopark yeri yarattık. Kulak boğaz ameliyatlarında kullanılmak üzere modern ve çok fonksiyonlu bir cihaz aldık. Yeni bir otoklav alındı. Poliklinik, eczaneler ve servisler otomasyon sistemine dahil edildi. Tüm bölgelerde hangi hastanede çekilirse çekilsin, filmlere online ulaşabiliyoruz. Bu da olumlu gelişmelerden biri. Öte yandan acil serviste ise triaj sistemine geçildi. Bu da oldukça fayda sağlamıştır.  Ayrıca, acil servis, eskiden nöbetle  dönüyordu. Şimdi bu sorun da ortadan kalkmıştır.  Bir pratisyen hekim görevlendirildi ve  bu sorun da çözüldü.  Daha yapacağımız çok iş var...”

GİRNE AKÇİÇEK’İN ARTIK SÜREKLİ KARDİYOLOJİ VE GÖĞÜS UZMANI VAR

Birinci, uzun zamandır bir eksik olan göğüs hastalıkları uzmanının, şu anda sürekli olarak hastanelerinde görev yaptığını ve bunun bir ilk olduğunu dile getirdi.

Birinci, ayrıca çok acil bir ihtiyaç olan kardiyoloji uzmanının da hastanede tam zamanlı görev yaptığına işaret ederek, bunun kaliteyi büyük ölçüde artırdığını ifade etti.

Bunun yanında bir de cildiye uzmanının hastanede göreve başladığını dile getiren Birinci, şunları dile getirdi:

“Bakanlıkla son yaptığımız görüşmelerde,  bir çocuk hekimi ve bir de çocuk  psikiyatristinin hastaneye başlamak üzeredir.  Bunlar bizi çok sevindiriyor.  Yetersiz bölümler elbette vardır ve bununla ilgili bakanlığın çalışmaları da sürüyor. Bizim şu anda en acil ihtiyacımız, yardımcı personeldir.   Ayrıca benden önceki dönemde kurulan diyaliz servisi için de bir hemşireye ihtiyacımız var. Diyalizde on yatak olmasına rağmen daha çok hastaya hizmet verebilmek adına seansları artırdık ve sorun giderildi. Bakanlığa eksikliklerimizle ilgili sürekli olarak bilgi veriyoruz. Onlar da hemen devreye giriyor. Bu bizi memnun ediyor.”

Son Güncelleme: 23.09.2018 11:02
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