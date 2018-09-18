banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94774
ALTIN
249.202
DOLAR
6.4510
STERLİN
8.4666
EURO
7.5358
Birikim Özgür ile Özdil Nami'yi takasa verelim!
BİRİKİM ÖZGÜR İLE ÖZDİL NAMİ'Yİ...
Özyiğit, Demokrasi Ortaokulu’nun Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne Katıldı
ÖZYİĞİT: “YILMADAN ÇALIŞACAĞIZ…”
Berova dönemi bile daha iyiydi!
BEROVA DÖNEMİ BİLE DAHA İYİYDİ!
Döviz Bürosu Soygununda Soruşturma Sürüyor
DÖVİZ BÜROSU SOYGUNUNDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR
banner282

Birikim Özgür ile Özdil Nami'yi takasa verelim!

Birikim Özgür ile Özdil Nami'yi takasa verelim!

18 Eylül 2018 Salı 11:51
Birikim Özgür ile Özdil Nami'yi takasa verelim!

Deneyimli gazeteci - yazar , Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir , Birikim Özgür ile Özdil Nami'yi başka partilerle takas edilmesini önerdi.

Sosyal medya facebooktaki kişisel profilinden paylaşım yapan Kişmir, CTP eski Milletvekili Birikim Özgür'ün UBP, DP, YDP gibi partiyle takas edilmesini önerdi.

Kişmir yazının devamında hatta Birikim Özgür ile birlikte Özdil Nami'yi de takasa dahil edelim dedi.

İşte Ali Kişmir'in o paylaşımı:

Ben CTP’nin yerinde olsam Birikim Özgür’ü takas yolu ile başka bir partiye gönderirdim... mesela UBP, DP, YDP veya HP gibi... hani oralarda sola yatkın birileri varsa iki taraf için de hayırlı ve kazançlı bir takas olur... hem de ekonomik... ciddiyim... Birikim Özgür gibi değere bu partilerin çok ihtiyacı var... hatta onun yanında Özdil Bey’i de takas da kullanırım... memlekete büyük katkısı olur bu kararın... bir düşünün derim... böyle değerler heba edilmemeli...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ydp, Vadili Köyünü Ziyaret Etti
Ydp, Vadili Köyünü Ziyaret Etti
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Avustralya’nın Kıbrıs Yüksek Komiseri Sweetman’i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Avustralya’nın Kıbrıs Yüksek Komiseri Sweetman’i Kabul Etti
Spehar: “Güvenlik Konseyi Taraflardan Masaya Dönmelerini Bekliyor”
Spehar: “Güvenlik Konseyi Taraflardan Masaya Dönmelerini Bekliyor”
Çalışma Bakanlığı İle İnşaat Müteahhitleri Birliği Ve İnşaat Taşeronları Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Çalışma Bakanlığı İle İnşaat Müteahhitleri Birliği Ve İnşaat Taşeronları Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
TKÖD’den Trafikte Öğrenci Güvenliği İçin Uyarı: “Okul Önlerinde Altyapısal Tedbirler Alınmalı”
TKÖD’den Trafikte Öğrenci Güvenliği İçin Uyarı: “Okul Önlerinde Altyapısal Tedbirler Alınmalı”
Dikkat Düzeltme!!!
Dikkat Düzeltme!!!
LTB-EMAA Çocuk Kursları Sergisi Açıldı
LTB-EMAA Çocuk Kursları Sergisi Açıldı
Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği 19 Eylül Gaziler Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı
Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği 19 Eylül Gaziler Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı
Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Güzelyurt’ta Bahçelerin Ve Evlerin Avlularına Kadar Her Yerin Ava Açıldığını Kaydetti
Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Güzelyurt’ta Bahçelerin Ve Evlerin Avlularına Kadar Her Yerin Ava Açıldığını Kaydetti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim