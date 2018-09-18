Birikim Özgür ile Özdil Nami'yi takasa verelim!

Deneyimli gazeteci - yazar , Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir , Birikim Özgür ile Özdil Nami'yi başka partilerle takas edilmesini önerdi.

Sosyal medya facebooktaki kişisel profilinden paylaşım yapan Kişmir, CTP eski Milletvekili Birikim Özgür'ün UBP, DP, YDP gibi partiyle takas edilmesini önerdi.

Kişmir yazının devamında hatta Birikim Özgür ile birlikte Özdil Nami'yi de takasa dahil edelim dedi.

İşte Ali Kişmir'in o paylaşımı:

Ben CTP’nin yerinde olsam Birikim Özgür’ü takas yolu ile başka bir partiye gönderirdim... mesela UBP, DP, YDP veya HP gibi... hani oralarda sola yatkın birileri varsa iki taraf için de hayırlı ve kazançlı bir takas olur... hem de ekonomik... ciddiyim... Birikim Özgür gibi değere bu partilerin çok ihtiyacı var... hatta onun yanında Özdil Bey’i de takas da kullanırım... memlekete büyük katkısı olur bu kararın... bir düşünün derim... böyle değerler heba edilmemeli...