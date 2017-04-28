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28 Nisan 2017 Cuma 09:36

Biri Hapse Biri de Tedaviye Gönderildi

Biri Hapse Biri de Tedaviye Gönderildi
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Uyuşturucu ‘alma, verme ve tasarruf’ suçlarından Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ali Yavuzcan ve Melih Yeşilpınar aleyhindeki dava karara bağlandı

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Aralık ayında uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ali Yavuzcan ve Melih Yeşilpınar hakkındaki davayı karara bağladı.

Yavuzcan ile Yeşilpınar, Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, üye Yargıçlar Murat Soytaç ve Seran Bensen’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti huzuruna çıkarıldı.

Kararı okuyan Seran Bensen, sanık Ali Yavuzcan’ın ‘65 gram bonzai ile 24 gram hintkeneviri ‘alma, verme ve tasarruf’ suçlarından, sanık Melih Yeşilpınar’ın ise ‘uyuşturucu madde alma ve tasarruf’ suçlarından yargılandıklarını söyledi.

Sanık Ali Yavuzcan’ın tasarrufundaki uyuşturucu miktarlarının azımsanmayacak miktarda olduğunu söyleyen Bensen, Melih Yeşilpınar’ın ise Yavuzcan’dan miktarı tespit edilemeyen 2 içimlik, 2 sigara aldığının mahkemede aktarıldığına değindi.
Bensen, her iki sanığın da suça katılımlarına bakıldığında Yavuzcan’ın tasarrufundaki miktarların Denetimli Serbestlik Yasası’nda belirtilen miktarların çok üzerinde olmasına rağmen, Yeşilpınar’ın yasadan yararlanma hakkının bulunduğunu kaydetti.

Bensen, sanık Ali Yavuzcan’ın ‘uyuşturucu verme’ suçunu işlediğini, dolaylı yada dolaysız şekilde uyuşturucu satma suçunu işleyenlerin yasadan yararlanamayacaklarının açıkça belirtildiğini dile getirdi.


Melih Yeşilpınar


Yavuzcan’ın eski sabıkaları dikkate alındı

Sanığın 2013-2014 yıllarında benzer suçtan hüküm giymesine rağmen tedavi olmadığını vurgulayan Bensen, son olayda İhtiyat Sandığı Dairesi’nden 2.500 TL çekerek, uyuşturucu madde satın aldığını, bu durumun da uyuşturucu ile ne kadar haşır neşir olduğunu gösterdiğine değindi.

Öte yandan sanığın uyuşturucu maddeyi ticari amaçlı sattığına dair mahkemeye olgu sunulmamasına rağmen Yavuzcan’ın avukatının söz konusu uyuşturucu maddeyi kendi kullanımı için tasarruf ettiğine dair beyanda bulunduğunu ancak uyuşturucu maddelerin paketler halinde bulunması ve evde hassas terazinin tespit edilmesi nedeniyle bu beyanın inandırıcı olmadığını aktardı.

Bensen, sanık Ali Yavuzcan’ın itham olduğu suçlardan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Yargıç, diğer sanık Melih Yeşilpınar’ın ise Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında 1 yıl süreyle tedavi olmasına emir verdi. 
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