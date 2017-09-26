Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Eylül 2017 Salı 06:25

Biri ağır iki yaralı

Biri ağır iki yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Biri ağır iki yaralı 

Aynı motosiklette anayolda seyreden Pakistanlı iki işçi bir aracın çarpması sonucu kaza yaptı ve devrildi 

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Alayköy yolu üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Muhammed Yasin ile hafif yaralanan Adres Ahmet ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammed Yasin’in sol bacağında kırıklar olduğu, düşme esnasında başına darbe aldığı öğrenildi. 

BİR MOTORDA İKİ KİŞİ 

Alayköy yolu üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti. Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya doğru DU 372 plakalı aracıyla seyreden Rahmi Özmetni, Alayköy civarlarına geldiğinde önünde seyreden ve Muhammed Yasin ile Adres Ahmet’in bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken Yasin ile Ahmet yol kenarına savruldu. Kazada Muhammed Yasin ağır yaralanırken Adres Ahmet’in durumunun daha iyi olduğu belirtildi. İki yaralı ambulansla devlet hastanesine kaldırılırken, Yasin’in bacağında kırık olduğu, başına darbe aldığı belirtildi. Kaza mahalline giden Lefkoşa-Trafik Şube Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi soruşturma başlattı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polise götürüldü. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay-sen’den “kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-sen’den “kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Avusturya Büyükelçisi: “Kıbrıs'ta Ara Anlaşmalar Olabilir” Avusturya Büyükelçisi: “Kıbrıs'ta Ara...
“Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın... “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Bay-sen’den “kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
Bay-Sen, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin yarın Girne’de düzenleyeceği “Kansere Karşı Pembe...

Haberi Oku