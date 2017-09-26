Biri ağır iki yaralı

Aynı motosiklette anayolda seyreden Pakistanlı iki işçi bir aracın çarpması sonucu kaza yaptı ve devrildi

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Alayköy yolu üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Muhammed Yasin ile hafif yaralanan Adres Ahmet ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammed Yasin’in sol bacağında kırıklar olduğu, düşme esnasında başına darbe aldığı öğrenildi.

BİR MOTORDA İKİ KİŞİ

Alayköy yolu üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti. Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya doğru DU 372 plakalı aracıyla seyreden Rahmi Özmetni, Alayköy civarlarına geldiğinde önünde seyreden ve Muhammed Yasin ile Adres Ahmet’in bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken Yasin ile Ahmet yol kenarına savruldu. Kazada Muhammed Yasin ağır yaralanırken Adres Ahmet’in durumunun daha iyi olduğu belirtildi. İki yaralı ambulansla devlet hastanesine kaldırılırken, Yasin’in bacağında kırık olduğu, başına darbe aldığı belirtildi. Kaza mahalline giden Lefkoşa-Trafik Şube Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi soruşturma başlattı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polise götürüldü.