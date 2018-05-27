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Birce Akalay iki kez nikah masasına oturmuştu!

Oyuncu Birce Akalay, Kıbrıs Lefke Üniversitesi'ndeki söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Birce Akalay iki kez nikah masasına oturmuştu!

Oyuncu Birce Akalay, Kıbrıs Lefke Üniversitesi'ndeki söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

27 Mayıs 2018 Pazar 21:22
Birce Akalay iki kez nikah masasına oturmuştu!

Oyuncu Birce Akalay, Kıbrıs Lefke Üniversitesi'ndeki söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Birce Akalay iki kez nikah masasına oturmuştu. ‘Yer Gök Aşk’ dizisinin setinde tanışıp aşık olduğu meslektaşı Murat Ünalmış ile 2011-2012 arasında evli kaldı.

Küçük Ağa’nın çekimlerinde tanıştığı Sarp Levendoğlu ile 2014’te evlenip 2017’de boşandı.

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Birce Akalay şu sıralar Can Tunalı ile birlikte.

Güzel oyuncu öğrencilerin “Gerçek aşk bir kez mi yaşanır?” sorusu karşısında önce şaşırdı. Sonra şöyle cevap verdi:

“Bunun cevabını vermeyeceğim, bilmiyorum. Çok yanlış birine soruyorsunuz. İki kere evlenmiş bir kadınım. Aşkın bir kere yaşandığına inansam neden iki defa evleneyim? Belki de hissettiğim şeyin aşk olduğunu düşünüyorum. Ama aslında yanıldığım için evlenip evlenip boşanıyorum. Onu da bilmiyorum. O yüzden yanlış adres.”

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