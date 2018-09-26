“biraderler Cabaret” Girne’deydi





Lefkoşa, 26 Eylül 18 : Türkiye’den tiyatro oyuncuları Arda Aydın, Tuğrul Arsever ile Mert Yavuzcan, şef Orçun Tekelioğlu ve orkestrasından oluşan“Biraderler Cabaret” dün akşam Girne Amfitiyatro’da izleyiciyle buluştu.Biraderler Cabaret, Girne Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında geçmişten bugüne sevilen İngilizce ve Türkçe şarkıları tiyatral bir sunumla sahneledi.Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kabareden sonra sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Sanat Yoluyla Barış” sloganıyla gerçekleştirdikleri Girne Kültür Sanat Günleri’nde barış temasını kullandıklarını, sanatın birleştirici gücüne her zaman inandıklarını ve sanatın barışa katkı sağlamasını dilediklerini söyledi.Güngördü, Türkiye ve Kıbrıs’ın ekonomik sıkıntılardan geçtiği şu günlerde, halkın kültür sanat etkinlikleri aracılığıyla bir nebze de olsa soluk almasını istediklerini kaydetti.Nidai Güngördü, sanatçılara ve bu etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin Köroğlu ve eşi Şenay Saçbüker’e de teşekkürlerini iletti.8’inci Girne Kültür Sanat Günleri, 2 Ekim Salı akşamı Selda Bağcan konseriyle son bulacak.(RÇ/HÖ) FOTOĞRAFLI