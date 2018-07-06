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“bir İnsan: Kutlu Adalı” Kitabının Rumcası Tanıtıldı

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 : Kutlu Adalı Vakfı Başkanı şair İlkay Adalı ve Yenidüzen’den araştırmacı gazeteci yazar Sevgül Uludağ tarafından 2005 yılında kaleme alınıp yayımlanan “Bir İnsan: Kutlu Adalı” kitabının yeni çıkan Rumcası, dün akşam Güney Kıbrıs’taki Gazeteciler Sendikası’nın lokalinde tanıtıldı.

“bir İnsan: Kutlu Adalı” Kitabının Rumcası Tanıtıldı

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 : Kutlu Adalı Vakfı Başkanı şair İlkay Adalı ve Yenidüzen’den araştırmacı gazeteci yazar Sevgül Uludağ tarafından 2005 yılında kaleme alınıp yayımlanan “Bir İnsan: Kutlu Adalı” kitabının yeni çıkan Rumcası, dün akşam Güney Kıbrıs’taki Gazeteciler Sendikası’nın lokalinde tanıtıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:16
“bir İnsan: Kutlu Adalı” Kitabının Rumcası Tanıtıldı

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 : Kutlu Adalı Vakfı Başkanı şair İlkay Adalı ve Yenidüzen’den araştırmacı gazeteci yazar Sevgül Uludağ tarafından 2005 yılında kaleme alınıp yayımlanan “Bir İnsan: Kutlu Adalı” kitabının yeni çıkan Rumcası, dün akşam Güney Kıbrıs’taki Gazeteciler Sendikası’nın lokalinde tanıtıldı.
Kitap Türkçe’den Rumca’ya şair-yazar İbrahim Aziz ve Kıbrıslı Rum Yazarlar Derneği Başkanı Hristos Hacıbaba tarafından çevrildi ve Hacıbaba’nın kişisel yayınevi tarafından yayımlandı.
Kitabın tanıtım gecesinde konuşan Sevgül Uludağ, 22 yıl önce 6 Temmuz 1996’da evinin önünde “faili meçhul” bir cinayetle öldürülen Yenidüzen yazarı Kutlu Adalı’nın çocukluğundan başlayarak hayatı, edebi yaşamı, siyasi yaşamı, aldığı tehditler ve öldürülmesine giden süreçle ilgili fotoğraflarla bir sunuş yaparken, Adalı’nın eşi İlkay Adalı da etkinlikte duygularını ve düşüncelerini paylaştı.
Etkinlikte Yenidüzen gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı da, bir konuşma yaparak, Adalı’nın Kıbrıs’ta barış için mücadelesini, yazdıklarından örnekler vererek aktardı.
Etkinlikte AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, yazar ve iki toplumlu Kültürel Mirasın Korunması Teknik Komitesi Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu, Rumların Gazeteciler Sendikası’nın Başkanı Frangu da kitap ve Adalı’nın mücadelesiyle ilgili konuşmalar yaptılar.
Kitabın bugünden itibaren Güney Kıbrıs’ta kitapçılardan alınabileceği belirtildi.
(DOĞ/HA) FOTOĞRAFLI
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