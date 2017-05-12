Bir Gram Hintkeneviri Bulundu, Tutuklandı

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Lefkoşa’da evinde bir gram hintkeneviri bulunan 34 yaşındaki K.S. tutuklandı.
Polis bültenine göre, zanlının evinde ayrıca “üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan” 3 de naylon parçası bulundu.
(DOĞ/GUR)
Lefkoşa’da evinde bir gram hintkeneviri bulunan 34 yaşındaki K.S. tutuklandı.
Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Lefkoşa’da evinde bir gram hintkeneviri bulunan 34 yaşındaki K.S. tutuklandı.
Polis bültenine göre, zanlının evinde ayrıca “üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan” 3 de naylon parçası bulundu.
(DOĞ/GUR)