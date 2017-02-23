Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Şubat 2017 Perşembe 08:43

“Bir Nefesten…Bin Nefese” Vitray Sergisi 1 Mart’ta Açılacak

Vitray Sanatçısı Türkan Navruz’un “Bir Nefesten…Bin Nefese” Vitray Sergisi 1 Mart Çarşamba günü saat 18.30’da DAÜ Kampusu Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda açılacak.

'Bir Nefesten…Bin Nefese” Vitray Sergisi 1 Mart'ta Açılacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Vitray Sanatçısı Türkan Navruz’un “Bir Nefesten…Bin Nefese” Vitray Sergisi 1 Mart Çarşamba günü saat 18.30’da DAÜ Kampusu Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda açılacak.

Sergi 1-8 Mart tarihleri arasında gezilebilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HIRSIZLIKTAN TUTUKLU GENCİN ODASINDA UYUŞTURUCU... HIRSIZLIKTAN TUTUKLU GENCİN ODASINDA UYUŞTURUCU...
HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ
KANUNSUZ AVLANMA KANUNSUZ AVLANMA
KTOEÖS:”Yapılan Artış Eşitsizliği Kapatmayacak, Göstermelik” KTOEÖS:”Yapılan Artış Eşitsizliği Kapatmayacak,...
Polisten Trafik Operasyonu Polisten Trafik Operasyonu
DAÜ Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortak Programı Dünya Tıp Okulları Rehberi’nde DAÜ Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

HIRSIZLIKTAN TUTUKLU GENCİN ODASINDA UYUŞTURUCU...
Hırsızlıktan tutuklu gencin kaldığı yurt odasında yapılan aramada uyuşturucu bulundu...

Haberi Oku