“Bir Nefesten…Bin Nefese” Vitray Sergisi 1 Mart’ta Açılacak

Vitray Sanatçısı Türkan Navruz’un “Bir Nefesten…Bin Nefese” Vitray Sergisi 1 Mart Çarşamba günü saat 18.30’da DAÜ Kampusu Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda açılacak.
Sergi 1-8 Mart tarihleri arasında gezilebilecek.
Vitray Sanatçısı Türkan Navruz’un “Bir Nefesten…Bin Nefese” Vitray Sergisi 1 Mart Çarşamba günü saat 18.30’da DAÜ Kampusu Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda açılacak.
Vitray Sanatçısı Türkan Navruz’un “Bir Nefesten…Bin Nefese” Vitray Sergisi 1 Mart Çarşamba günü saat 18.30’da DAÜ Kampusu Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda açılacak.
Sergi 1-8 Mart tarihleri arasında gezilebilecek.