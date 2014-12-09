Bir Kaza Daha!!
Alayköy yolunda saat 15:00 sularında yolda ilerleyen salon tipi araç suyun yükselmesi sonucu yolun kenarına savrularak devridi. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken araçta maddi hasar yaşandı. Aracın çekici ile çıkartılacağı belirtilirken. Polisden gelen uyarıda mecbur kalmadıkca yollara çıkılmamaması gerektiği öğrenildi..
Alayköy yolunda saat 15:00 sularında yolda ilerleyen salon tipi araç suyun yükselmesi sonucu yolun kenarına savrularak devridi. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken araçta maddi hasar yaşandı. Aracın çekici ile çıkartılacağı belirtilirken. Polisden gelen uyarıda mecbur kalmadıkca yollara çıkılmamaması gerektiği öğrenildi..
Son Güncelleme: 09.12.2014 16:07