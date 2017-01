“Bir Kahve Bile İçmiyorlar”



İskele Boğaz’daki Balık Restoranı işletmecileri, işlerinin her geçen yıl biraz daha kötüleştiğine dikkat çekerek , Turist gruplarının bölgede verdikleri molalarda sadece tuvaleti kullandıklarını belirtti.İskele Boğazı’ndaki restoran işletmecileri, kazançlarının her yıl biraz daha eridiğine dikkat çekerek Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulundu.Restoran işletmecileri, bakanlığın, Karpaz’a düzenlenen turistik turlara “Boğaz’da yemekli mola” koşulu getirebileceğine dikkat çekti.Şu an Karpaz’a düzenlenen turlarda restoranlarının turistler tarafından sadece tuvalet ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanıldığına dikkat çeken işletmeciler, “Bu guruplar sandviç ve içeceklerini bile yanında getiriyorlar ve bizlerden 1 kahve bile içmiyorlar” dedi.Yeni Bakış’a konuşan İskele Boğaz’daki Balık Restoranı işletmecileri işlerinin her yıl biraz daha kötüye gitmesinden yakındı. Turizm Bakanlığına da sitem eden İşletmeciler, Otobüslerle Karpaz’a doğru seyahat eden turist gruplarının bölgede sadece tuvalet molası vermek için durduklarını söyledi.“Maalesef son yıllarda işlerimiz günden güne düşüyor. Bunun nedeni de ülkedeki kaos ve belirsizliktir. İnsanların alım gücünün düşmesi de buna büyük etkendir. Son 3 yıldır her geçen gün sektör biraz daha gerilemekte ve kötüye gitmektedir. Yani hepsi bir biri ile bağlantılıdır. Balıkçılar balıklarını satamadıkları için tekneleri ile balık avına çıkmıyor, biz balık restoranlarının işleri azaldığı için balıkçıyı destekleyemiyoruz. Kısacası balık bulmakta da sıkıntı çekiyoruz”“30 yıldır boğazda müşterilerimize hizmet veriyoruz, ama 2006’dan sonra hep geriye doğru saydık, işler o dönemden bu döneme gerileyerek geldi. Bu sıkıntının sebeplerinden biri her şey dâhil sistemidir. İnsanlar az bir ücrete içki, meze ve yemek istiyor. İşlerin sıkıntılı olmasındaki bir diğer sebep ise trafik cezalarıdır. Bu yol üzerinde gece gündür trafik polisi var ve bu nedenlerle müşteriler çıkışta ceza yediğinden dolayı boğazı tercih etmiyor. Yine işlerin kötüye gitmesinin başka bir sebebi günden güne restoran sayılarındaki artış olmasıdır. Bir de ülkede yaşanan ekonomik kriz ve alım gücünün günden güne düşmesi de iş azlığının nedenleri arasında gösterilebilir. Bizim açımızdan en önemli konulardan bir diğeri ise gruplar halinde Karpaz’a doğru otobüslerle giden turistlerin burada durduklarında sadece tuvalet molası vermesidir. Bir şişe su veya bir kahve bile alıp içmiyorlar, bana gör bunun sorumlusu da Turizm Bakanlığıdır. Turistlerden sadece oteller yararlanırken küçük esnaf ve restoranlar ise batmaya terk edildi.”“2016’ı en kötü yılımızdı. Güney’den Kuzey’e geçen turlar maalesef sandviç ve içeceklerini yanında getiriyor, boğaz bu turlarla tıklım tıklım dolduğu halde buradaki restoranları sadece tuvalete girmek için kullanıyorlar. Geçtiğimiz gün 16 otobüs burada mola verdi ama o otobüslerdeki yolcular maalesef bizlerden bir su bile almadı. Biz restoran olarak sadece İngiliz, İtalyan ve Ruslardan oluşan küçük guruplar ağırlama şansı bulabiliyoruz oda seyrek oluyor. Turizm Bakanlığı’nın bu konuya biraz daha öncelik göstererek büyük gurupların Karpaz’a giderken burada yemek molası vermesini sağlaması gerekiyor.”“Ülkede yaşanan ekonomik kriz, insanların alım gücünün düşmesi, asgari ücretin günden güne erimesi sebebi ile ülke insanının fakirleşiyor olması biz restoranlara da yansıdı. Eskiden burada yaşayan turistler, örneğin İngilizler bile haftada bir yemeğe gelirken şimdi onlarda ayda 1 uğrar oldu. Bu bağlamda yoldan geçen turist guruplarının burada mola vererek yemek yemeleri turizm bakanlığı, turizm acenteleri aracılığı ile uygulanabilir.”“5-6 Yıl önce yurtdışından KKTC’ye geldim ve o zaman İskele Boğaz bölgesine yatırım yapmaya ve balık restoranı açmaya karar verdim. Geldiğimiz noktada gelirlerin giderleri karşılamadığını gördüm, yatırdığımız anaparayı bile çıkaramıyoruz. 3 ayın içinde alkollü içecekler 4 kere zam geldi. Ne zamana kadar dayanırız bilmiyorum. Kısacası ne zaman batarız diye beklemeye başladık, dükkanı kapatıp tekrar yurtdışına gideceğim.”Yeni Bakış