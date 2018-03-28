Bir Kaçak Şoför Vakası Daha

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özl Haber

Değirmenlik - Dağyolu’nda dün sabah saatlerinde meydana gelen ve zanlı Kartal Taşkal ile birlikte Harun Yaltılıgil ve Muhammed İmdatuhak’ın yaralanması ile sonuçlanan ağır iş aracı kazası ile ilgili olarak şoför Taşkal tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mesele ile ilgili olarak kaçak olarak çalıştığı Tüfekçi LTD. aleyhine soruşturma başlatıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper huzurda bulunan zanlı Kartal Taşkal’ın 27 Mart’ta saat 10.00 sıralarında Girne Değirmenlik Anayolu üzerinde yönetimindeki HG 086 plakalı iş aracı ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hâkimiyetini kaybedip, kontrolden çıkarak, yolun kenarındaki kayalara çarpıp, devrildiğini belirtti. Polis, kazada konu iş aracında yolcu olarak bulunan Harun Yaltıgil’in taburcu olduğunu ancak kazada yaralanan ve omurilik kemiği kırılan Muhammed İmdadullah’ın Yakın Doğu Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altında olduğu ve hayati tehlikesi olmadığını kaydetti. Polis zanlı Kartal Taşkal’ın KKTC’de turist statüsünde olduğunu, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapmaksızın araç kullandığını ve Tüfekçi LTD’in şantiyesinde ikamet ettiğini belirtti. Polis, Tüfekçi LTD.’e çalışma izinsiz işçi çalıştırmaktan dolayı da soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru Kanteper, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve ülkemizde turist statüsünde bulunan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Kartal Taşkal, “Tüfekçi bana kefil olacak” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının turist statüsünde olduğuna bulgu yapıp, zanlının 15 günü aşmayan süreyle Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.