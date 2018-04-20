Bir İthal Bir De Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi

Devlet Laboratuarında, 40 ithal ürün numunesi, 49 yerli ürün numunesi üzerinde yapılan analizde, bir ithal, bir de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 13-19 Nisan arasında, Avrupa Birliğinde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre ithal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, çilek, karpuz, şeftali, havuç, pul biber çeşitleri, nektarin ve mısır slajı olmak üzere 40 numune üzerinde yapılan analizden, 39'u temiz çıktı, 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.
Yerli ürünlerden enginar, domates, kavun, kabak, maydanoz, dolmalık biber, patlıcan, böğrülce, salatalık, fasulye, asma yaprağı, şeftali, pancar, turp, havuç, pırasa ve valencia portakal olmak üzere 49 numuneden 48'i temiz olup sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.
İthal ürünlerde limit üstü çıkan SVS Ltd ait çeri domates imha edildi. Doğancı’da havuç üretimi yapan Cemal Uluşan’ın kullandığı kimyasal ilacın ruhsatlı olmamasından dolayı ürününün imha edilmesine karar verildi.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Kırmızıgil Trd. İthal Mısır Slajı Temiz
2 Resullar İth. İh. İthal Pul Biber Temiz
3 Onbaşı İşl Ltd İthal Havuç Temiz
4 Onbaşı İşl Ltd İthal Şeftali Temiz
5 Onbaşı İşl Ltd İthal Karpuz Temiz
6 Onbaşı İşl Ltd İthal Nektarin Temiz
7 Köşe Ticaret İthal Elma(Stk) Temiz
8 Köşe Ticaret İthal Nektarin Temiz
9 Nuri Ersoy İthal Şeftali Temiz
10 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
11 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
12 SVS Tic Ltd. İthal Havuç Temiz
13 SVS Tic Ltd. İthal Karpuz Temiz
14 SVS Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz
15 SVS Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz
16 Nuri Ersoy İthal Nektarin Temiz
17 Nuri Ersoy İthal Şeftali Temiz
18 Nuri Ersoy İthal Havuç Temiz
19 Nuri Ersoy İthal Şeftali Temiz
20 Nuri Ersoy İthal Nektarin Temiz
21 Nuri Ersoy İthal Elma(Stk) Temiz
22 SVS Tic Ltd. İthal Kayısı Temiz
23 Nuri Ersoy İthal Karpuz Temiz
24 SVS Tic Ltd. İthal Karpuz Temiz
25 SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz
26 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Limit Üstü
27 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
28 Nuri Ersoy İthal Karpuz Temiz
29 Onbaşı İşl Ltd İthal Çeri Dom. Temiz
30 Onbaşı İşl Ltd İthal Kırmızı Şili Biber Temiz
31 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(G.S) Temiz
32 As- Sembol Ltd. İthal Acı pul Biber Temiz
33 Baharyolu İthal Acı Pul Biber Temiz
34 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz
35 Baharyolu İthal İsot Biber Temiz
36 Halil Kasap Paz İthal Elma(Stk) Temiz
37 Halil Kasap Paz İthal Çeri Dom. Temiz
38 SVS Tic Ltd. İthal Kayısı Temiz
39 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
40 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Temiz
41 Uğur Özkaral Yıldırım Domates Temiz
42 Uğur Özkaral Yıldırım Salatalık Temiz
43 Uğur Özkaral Yıldırım Domates Temiz44 Uğur Özkaral Yıldırım Fasulye Temiz
45 İlkay Erdoğuş İskele Enginar(ih) Temiz
46 Mehmet Ekenler İskele Enginar(ih) Temiz
47 Müslüm Kartal Mağusa Salatalık Temiz
48 Müslüm Kartal Mağusa Dolmalık Biber Temiz
49 Tahsin Şen Mağusa Salatalık Temiz
50 Ahmet Kartal Mağusa Kavun Temiz
51 Sadamir Tic. Güzelyurt
52 Dilekler Tic. Güzelyurt
53 Sadamir Tic. Güzelyurt
54 Gürsel Nizam Lapta Salatalık Temiz
55 Caner Safel Alsancak Maydanoz Temiz
56 Caner Safel Alsancak Salatalık Temiz
57 Starling Alsancak Domates Temiz
58 Mithat Kayıkçı Akdeniz Patlıcan Temiz
59 Mithat Kayıkçı Akdeniz Kabak Temiz
60 Şerife G.civisilli İskele Enginar(ih) Temiz
61 Aytaç Yeğen Akova Karpuz Temiz
62 Aytaç Yeğen Akova Böğrülce Temiz
63 Kemal Subaşı Yıldırım Kavun Temiz
64 Ersen Gamalı Yıldırım Kavun Temiz
65 Halil Güney Yeşilyurt Asma Yapraği Temiz
66 Nurettin Solak Yeşilyurt Asma Yapraği Temiz
67 Funda Kaşer Gemikonağı Domates Temiz
68 Serkan Keski Yeşilyurt Asma Yapraği Temiz
69 İbrahim Güney Yeşilyurt Asma Yapraği Temiz
70 Birsen Öncen Yeşilyurt Asma Yapraği Temiz
71 Mehmet Çetiner Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz
72 Mustafa Zurnacılar Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz
73 Orli Ltd. Bostancı
74 Abide Kuşaf Çukurova Enginar(ih) Temiz
75 Meryem Kuşaf Çukurova Enginar(ih) Temiz
76 Hüseyin Kocabaşoğlu Yıldırım Böğrülce Temiz
77 Mustafa Karagözlü Yıldırım Böğrülce Temiz
78 Nejmi Tosunoğlu Yıldırım Böğrülce Temiz
79 Hüseyin Özbeyli Yıldırım Böğrülce Temiz
80 Salih Tavukçuoğlu Türkmenköy Şeftali Temiz
81 Güllü Sert Kumyalı Marul Temiz
82 Güllü Sert Kumyalı Turp Temiz
83 Ahmet Yorgancıoğlu Mehmetçik Domates Temiz
84 Güllü Sert Kumyalı Pırasa Temiz
85 Ahmet Yorgancıoğlu Mehmetçik Marul Temiz
86 Ahmet Yorgancıoğlu Mehmetçik Maydanoz Temiz
87 Ahmet Yorgancıoğlu Mehmetçik Pancar Temiz
88 Cemal Uluşan Doğancı Havuç Limit Üstü