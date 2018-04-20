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Bir İthal Bir De Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi

Devlet Laboratuarında, 40 ithal ürün numunesi, 49 yerli ürün numunesi üzerinde yapılan analizde, bir ithal, bir de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Bir İthal Bir De Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi

Devlet Laboratuarında, 40 ithal ürün numunesi, 49 yerli ürün numunesi üzerinde yapılan analizde, bir ithal, bir de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

20 Nisan 2018 Cuma 15:11
Bir İthal Bir De Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi

Devlet Laboratuarında, 40 ithal ürün numunesi, 49 yerli ürün numunesi üzerinde yapılan analizde, bir ithal, bir de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 13-19 Nisan arasında, Avrupa Birliğinde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre ithal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, çilek, karpuz, şeftali, havuç, pul biber çeşitleri, nektarin ve mısır slajı olmak üzere 40 numune üzerinde yapılan analizden, 39'u temiz çıktı, 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yerli ürünlerden enginar, domates, kavun, kabak, maydanoz, dolmalık biber, patlıcan, böğrülce, salatalık, fasulye, asma yaprağı, şeftali, pancar, turp, havuç, pırasa ve valencia portakal olmak üzere 49 numuneden 48'i temiz olup sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.
İthal ürünlerde limit üstü çıkan SVS Ltd ait çeri domates imha edildi. Doğancı’da havuç üretimi yapan Cemal Uluşan’ın kullandığı kimyasal ilacın ruhsatlı olmamasından dolayı ürününün imha edilmesine karar verildi.

                           

         İsim   Yerli/ithal   Ürün Analiz Sonucu

1       Kırmızıgil Trd.     İthal  Mısır Slajı  Temiz

2       Resullar İth. İh.    İthal  Pul Biber    Temiz

3       Onbaşı İşl Ltd      İthal  Havuç         Temiz

4       Onbaşı İşl Ltd      İthal  Şeftali         Temiz

5       Onbaşı İşl Ltd      İthal  Karpuz       Temiz

6       Onbaşı İşl Ltd      İthal  Nektarin     Temiz

7       Köşe Ticaret        İthal  Elma(Stk)   Temiz

8       Köşe Ticaret        İthal  Nektarin     Temiz

9       Nuri Ersoy İthal  Şeftali         Temiz

10     SVS Tic Ltd.        İthal  Elma(Stk)   Temiz

11     SVS Tic Ltd.        İthal  Elma(Golden)      Temiz

12     SVS Tic Ltd.        İthal  Havuç         Temiz

13     SVS Tic Ltd.        İthal  Karpuz       Temiz

14     SVS Tic Ltd.        İthal  Şeftali         Temiz

15     SVS Tic Ltd.        İthal  Nektarin     Temiz

16     Nuri Ersoy İthal  Nektarin     Temiz

17     Nuri Ersoy İthal  Şeftali         Temiz

18     Nuri Ersoy İthal  Havuç         Temiz

19     Nuri Ersoy İthal  Şeftali         Temiz

20     Nuri Ersoy İthal  Nektarin     Temiz

21     Nuri Ersoy İthal  Elma(Stk)   Temiz

22     SVS Tic Ltd.        İthal  Kayısı         Temiz

23     Nuri Ersoy İthal  Karpuz       Temiz

24     SVS Tic Ltd.        İthal  Karpuz       Temiz

25     SVS Tic Ltd.        İthal  Çilek Temiz

26     SVS Tic Ltd.        İthal  Çeri Dom.  Limit Üstü

27     SVS Tic Ltd.        İthal  Elma(Stk)   Temiz

28     Nuri Ersoy İthal  Karpuz       Temiz

29     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Çeri Dom.  Temiz

30     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Kırmızı Şili Biber Temiz

31     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Elma(G.S)  Temiz

32     As- Sembol Ltd.  İthal  Acı pul Biber       Temiz

33     Baharyolu  İthal  Acı Pul Biber       Temiz

34     Baharyolu  İthal  Tatlı Pul Biber     Temiz

35     Baharyolu  İthal  İsot Biber   Temiz

36     Halil Kasap Paz   İthal  Elma(Stk)   Temiz

37     Halil Kasap Paz   İthal  Çeri Dom.  Temiz

38     SVS Tic Ltd.        İthal  Kayısı         Temiz

39     SVS Tic Ltd.        İthal  Elma(Golden)      Temiz

40     SVS Tic Ltd.        İthal  Çeri Dom.  Temiz

41     Uğur Özkaral       Yıldırım      Domates     Temiz

42     Uğur Özkaral       Yıldırım      Salatalık     Temiz

43     Uğur Özkaral       Yıldırım      Domates     Temiz

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44     Uğur Özkaral       Yıldırım      Fasulye       Temiz

45     İlkay Erdoğuş      İskele Enginar(ih) Temiz

46     Mehmet Ekenler  İskele Enginar(ih) Temiz

47     Müslüm Kartal    Mağusa      Salatalık     Temiz

48     Müslüm Kartal    Mağusa      Dolmalık Biber    Temiz

49     Tahsin Şen Mağusa      Salatalık     Temiz

50     Ahmet Kartal       Mağusa      Kavun        Temiz

51     Sadamir Tic.        Güzelyurt   Valencia Portakal(İh)    Temiz

52     Dilekler Tic.         Güzelyurt   Valencia Portakal(İh)    Temiz

53     Sadamir Tic.        Güzelyurt   Valencia Portakal(İh)    Temiz

54     Gürsel Nizam       Lapta Salatalık     Temiz

55     Caner Safel Alsancak    Maydanoz  Temiz

56     Caner Safel Alsancak    Salatalık     Temiz

57     Starling      Alsancak    Domates     Temiz

58     Mithat Kayıkçı    Akdeniz      Patlıcan      Temiz

59     Mithat Kayıkçı    Akdeniz      Kabak        Temiz

60     Şerife G.civisilli   İskele Enginar(ih) Temiz

61     Aytaç Yeğen        Akova        Karpuz       Temiz

62     Aytaç Yeğen        Akova        Böğrülce     Temiz

63     Kemal Subaşı      Yıldırım      Kavun        Temiz

64     Ersen Gamalı       Yıldırım      Kavun        Temiz

65     Halil Güney         Yeşilyurt    Asma Yapraği     Temiz

66     Nurettin Solak     Yeşilyurt    Asma Yapraği     Temiz

67     Funda Kaşer        Gemikonağı         Domates     Temiz

68     Serkan Keski       Yeşilyurt    Asma Yapraği     Temiz

69     İbrahim Güney    Yeşilyurt    Asma Yapraği     Temiz

70     Birsen Öncen       Yeşilyurt    Asma Yapraği     Temiz

71     Mehmet Çetiner   Yeniboğaziçi        Enginar(ih) Temiz

72     Mustafa Zurnacılar       Yeniboğaziçi        Enginar(ih) Temiz

73     Orli Ltd.     Bostancı     Valencia Portakal Temiz

74     Abide Kuşaf        Çukurova   Enginar(ih) Temiz

75     Meryem Kuşaf     Çukurova   Enginar(ih) Temiz

76     Hüseyin Kocabaşoğlu   Yıldırım      Böğrülce     Temiz

77     Mustafa Karagözlü       Yıldırım      Böğrülce     Temiz

78     Nejmi Tosunoğlu Yıldırım      Böğrülce     Temiz

79     Hüseyin Özbeyli  Yıldırım      Böğrülce     Temiz

80     Salih Tavukçuoğlu        Türkmenköy        Şeftali         Temiz

81     Güllü Sert   Kumyalı     Marul         Temiz

82     Güllü Sert   Kumyalı     Turp Temiz

83     Ahmet Yorgancıoğlu     Mehmetçik Domates     Temiz

84     Güllü Sert   Kumyalı     Pırasa         Temiz

85     Ahmet Yorgancıoğlu     Mehmetçik Marul         Temiz

86     Ahmet Yorgancıoğlu     Mehmetçik Maydanoz  Temiz

87     Ahmet Yorgancıoğlu     Mehmetçik Pancar        Temiz

88     Cemal Uluşan      Doğancı      Havuç         Limit Üstü

Son Güncelleme: 20.04.2018 22:01
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