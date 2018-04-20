Bir İthal Bir De Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi

Devlet Laboratuarında, 40 ithal ürün numunesi, 49 yerli ürün numunesi üzerinde yapılan analizde, bir ithal, bir de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.



Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 13-19 Nisan arasında, Avrupa Birliğinde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre ithal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, çilek, karpuz, şeftali, havuç, pul biber çeşitleri, nektarin ve mısır slajı olmak üzere 40 numune üzerinde yapılan analizden, 39'u temiz çıktı, 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.



Yerli ürünlerden enginar, domates, kavun, kabak, maydanoz, dolmalık biber, patlıcan, böğrülce, salatalık, fasulye, asma yaprağı, şeftali, pancar, turp, havuç, pırasa ve valencia portakal olmak üzere 49 numuneden 48'i temiz olup sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

İthal ürünlerde limit üstü çıkan SVS Ltd ait çeri domates imha edildi. Doğancı’da havuç üretimi yapan Cemal Uluşan’ın kullandığı kimyasal ilacın ruhsatlı olmamasından dolayı ürününün imha edilmesine karar verildi.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Kırmızıgil Trd. İthal Mısır Slajı Temiz

2 Resullar İth. İh. İthal Pul Biber Temiz

3 Onbaşı İşl Ltd İthal Havuç Temiz

4 Onbaşı İşl Ltd İthal Şeftali Temiz

5 Onbaşı İşl Ltd İthal Karpuz Temiz

6 Onbaşı İşl Ltd İthal Nektarin Temiz

7 Köşe Ticaret İthal Elma(Stk) Temiz

8 Köşe Ticaret İthal Nektarin Temiz

9 Nuri Ersoy İthal Şeftali Temiz

10 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

11 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

12 SVS Tic Ltd. İthal Havuç Temiz

13 SVS Tic Ltd. İthal Karpuz Temiz

14 SVS Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz

15 SVS Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz

16 Nuri Ersoy İthal Nektarin Temiz

17 Nuri Ersoy İthal Şeftali Temiz

18 Nuri Ersoy İthal Havuç Temiz

19 Nuri Ersoy İthal Şeftali Temiz

20 Nuri Ersoy İthal Nektarin Temiz

21 Nuri Ersoy İthal Elma(Stk) Temiz

22 SVS Tic Ltd. İthal Kayısı Temiz

23 Nuri Ersoy İthal Karpuz Temiz

24 SVS Tic Ltd. İthal Karpuz Temiz

25 SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz

26 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Limit Üstü

27 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

28 Nuri Ersoy İthal Karpuz Temiz

29 Onbaşı İşl Ltd İthal Çeri Dom. Temiz

30 Onbaşı İşl Ltd İthal Kırmızı Şili Biber Temiz

31 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(G.S) Temiz

32 As- Sembol Ltd. İthal Acı pul Biber Temiz

33 Baharyolu İthal Acı Pul Biber Temiz

34 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz

35 Baharyolu İthal İsot Biber Temiz

36 Halil Kasap Paz İthal Elma(Stk) Temiz

37 Halil Kasap Paz İthal Çeri Dom. Temiz

38 SVS Tic Ltd. İthal Kayısı Temiz

39 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

40 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Temiz

41 Uğur Özkaral Yıldırım Domates Temiz

42 Uğur Özkaral Yıldırım Salatalık Temiz

43 Uğur Özkaral Yıldırım Domates Temiz

44 Uğur Özkaral Yıldırım Fasulye Temiz

45 İlkay Erdoğuş İskele Enginar(ih) Temiz

46 Mehmet Ekenler İskele Enginar(ih) Temiz

47 Müslüm Kartal Mağusa Salatalık Temiz

48 Müslüm Kartal Mağusa Dolmalık Biber Temiz

49 Tahsin Şen Mağusa Salatalık Temiz

50 Ahmet Kartal Mağusa Kavun Temiz

51 Sadamir Tic. Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz

52 Dilekler Tic. Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz

53 Sadamir Tic. Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz

54 Gürsel Nizam Lapta Salatalık Temiz

55 Caner Safel Alsancak Maydanoz Temiz

56 Caner Safel Alsancak Salatalık Temiz

57 Starling Alsancak Domates Temiz

58 Mithat Kayıkçı Akdeniz Patlıcan Temiz

59 Mithat Kayıkçı Akdeniz Kabak Temiz

60 Şerife G.civisilli İskele Enginar(ih) Temiz

61 Aytaç Yeğen Akova Karpuz Temiz

62 Aytaç Yeğen Akova Böğrülce Temiz

63 Kemal Subaşı Yıldırım Kavun Temiz

64 Ersen Gamalı Yıldırım Kavun Temiz

65 Halil Güney Yeşilyurt Asma Yapraği Temiz

66 Nurettin Solak Yeşilyurt Asma Yapraği Temiz

67 Funda Kaşer Gemikonağı Domates Temiz

68 Serkan Keski Yeşilyurt Asma Yapraği Temiz

69 İbrahim Güney Yeşilyurt Asma Yapraği Temiz

70 Birsen Öncen Yeşilyurt Asma Yapraği Temiz

71 Mehmet Çetiner Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz

72 Mustafa Zurnacılar Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz

73 Orli Ltd. Bostancı Valencia Portakal Temiz

74 Abide Kuşaf Çukurova Enginar(ih) Temiz

75 Meryem Kuşaf Çukurova Enginar(ih) Temiz

76 Hüseyin Kocabaşoğlu Yıldırım Böğrülce Temiz

77 Mustafa Karagözlü Yıldırım Böğrülce Temiz

78 Nejmi Tosunoğlu Yıldırım Böğrülce Temiz

79 Hüseyin Özbeyli Yıldırım Böğrülce Temiz

80 Salih Tavukçuoğlu Türkmenköy Şeftali Temiz

81 Güllü Sert Kumyalı Marul Temiz

82 Güllü Sert Kumyalı Turp Temiz

83 Ahmet Yorgancıoğlu Mehmetçik Domates Temiz

84 Güllü Sert Kumyalı Pırasa Temiz

85 Ahmet Yorgancıoğlu Mehmetçik Marul Temiz

86 Ahmet Yorgancıoğlu Mehmetçik Maydanoz Temiz

87 Ahmet Yorgancıoğlu Mehmetçik Pancar Temiz

88 Cemal Uluşan Doğancı Havuç Limit Üstü